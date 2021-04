Frecce Tricolori a Roma, 25 aprile 2021/ Video Aeronautica: “Non un consueto sorvolo”

Le Frecce Tricolori hanno sorvolato Roma oggi, domenica 25 aprile 2021, in occasione della Festa della Liberazione. In tanti hanno ammirato lo spettacolo, molti ancora dalle proprie abitazioni a causa delle restrizioni legate alla pandemia Covid. Il volo sull’Altare della Patria si è tenuto dalle ore 09:45 fino alle 10:20. Un’altra occasione, come sottolineato dall’Aeronautica militare, in cui le Frecce Tricolori hanno sottolineato quel concetto di unità che ora ha assunto un nuovo significato e che, infatti, ci fa andare avanti in questa battaglia sanitaria. Il passaggio delle Frecce Tricolori ha concluso la celebrazione di questa mattina, quando il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha reso omaggio all’Altare della Patria con la deposizione di una corona d’alloro. Con lui i presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, oltre al presidente del Consiglio Mario Draghi.

Rispetto all’anno scorso, quando la cerimonia non si svolse e il presidente della Repubblica si recò da solo all’Altare della Patria, stavolta vi hanno preso parte anche Giancarlo Coraggio in rappresentanza della Corte Costituzionale, Lorenzo Guerini (ministro Difesa) ed Enzo Vecciarelli, capo di stato maggiore della difesa.

FRECCE TRICOLORI: “SORVOLO NON CONSUETO”

A trasmettere le immagini del sorvolo delle Frecce Tricolori a 2mila piedi dal suolo la stessa Aeronautica Militare, che sui social ha condiviso il video del passaggio emozionante dall’Altare della Patria. “​Oggi 25 aprile, il passaggio delle Frecce Tricolori sulla città di Roma non è stato un consueto sorvolo. Ha sottolineato, ancora una volta, il concetto di unità che ci sta facendo andare avanti in questa battaglia“, ha scritto poi nella didascalia. “Sempre spettacolare“, hanno fatto notare gli utenti sui social. Come la tradizione vuole, in tantissimi hanno ripreso il grande momento delle Frecce Tricolori per condividere le immagini sui vari social in occasione della Festa della Liberazione. Lo stesso è accaduto, appunto, quest’anno, in un giorno che peraltro coincide con l’ultima giornata di restrizioni ferree, visto che da domani molte regioni, tra cui il Lazio, passa in fascia gialla.

