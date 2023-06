Frecce Tricolori al Policoro Air Show 2023/ Info diretta oggi 25 giugno, dove vederle: il sorvolo dopo le 15

Nuovo Air Show a Policoro per le Frecce Tricolori: la diretta e dove vederle

Nuovo appuntamento con le Frecce Tricolori oggi, domenica 25 giugno 2023, in occasione del Policoro Air Show. L’evento avrà inizio alle ore 15 odierne e segnerà una nuova tappa nel fitto elenco di appuntamenti con lo spettacolo offerto dalle Frecce Tricolori nei cieli italiani. Nello specifico, si tratterà di una delle manifestazioni celebrative dei 100 anni dell’Aeronautica Militare e offrirà i presenti uno spettacolo aereo acrobatico con l’esibizione della pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori. Prevista anche la partecipazione di velivoli militari e non.

Le Frecce Tricolori tornano dunque a colorare i cieli e ad emozionare nel corso del Policoro Air Show, evento promosso dal Comune di Policoro, dalla Regione Basilicata e organizzato dall’Aero Club Sibari Fly Asd. Il Sindaco Enrico Bianco tramite i canali istituzionali ha parlato di “una complessa macchina organizzativa messa a punto da una intensa sinergia con gli uffici e con le forze dell’ordine per garantire lo spettacolo in totale sicurezza; abbiamo inteso limitare il più possibile il disagio agli operatori turistici e ai residenti, ma siamo certi che tutti sapremo assicurare uno spettacolo unico che un territorio come il nostro merita”. Non ci sarà una diretta tv o streaming ma sarà possibile dopo le ore 15 osservare lo spettacolo sul lungomare di Policoro grazie ai servizi di TgRai Basilicata e i canali web o profili social dell’Aeronautica Militare.

Frecce Tricolori al Policoro Air Show, previste 50.000 presenze all’evento

Le Frecce Tricolori sono pronte a stupire nuovamente in occasione del Policoro Air Show, oggi domenica 25 giugno 2023 alle ore 15. Nella giornata di sabato si sono tenute le prove, i cui video sono visibili sui social locali, mentre sarà possibile assistere all’evento di oggi in diretta streaming sui medesimi profili social anche qualora non fosse possibile essere presenti sulle coste di Policoro, in Basilicata. Per questa occasione, che si inserisce nell’ambito delle manifestazioni celebrative dei 100 anni dell’Aeronautica Militare, le autorità della Basilicata prevedono la presenza di almeno 50.000 spettatori, che osserveranno le imprese delle Frecce Tricolori con gli occhi rivolti al cielo.

Oggi pomeriggio le Frecce Tricolori a Policoro saranno infatti protagoniste di un attesissimo spettacolo aereo acrobatico con l’esibizione della pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori e con la partecipazione di velivoli militari e non. Il 19 giugno si è tenuto un incontro, presieduto dal prefetto, in cui “sono stati affrontati i profili di sicurezza in ordine allo svolgimento della manifestazione per quanto riguarda l’afflusso e il deflusso degli spettatori, i parcheggi destinati all’evento, le problematiche legate alla viabilità, fino alle misure sanitarie e antincendio , al fine di mettere in campo le necessarie e coordinate misure di safety e security a terra e a mare (di prevenzione e controllo)” si apprende dai canali istituzionali.

