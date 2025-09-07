Diretta tv Frecce Tricolori e streaming video Rai 1 e YouTube per Air Show da Rivolto (Udine) in occasione dei 65 anni della Pattuglia Acrobatica Nazionale

Comincia alle 15 la diretta tv su Rai 1 per lo spettacolo delle Frecce Tricolori, che oggi a Rivolto (Udine) celebra il 65esimo anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale con una seconda giornata di esibizioni e Air Show. Su Youtube, però, l’Aeronautica Militare offre già la diretta streaming video per permettere a chi non può essere presente di godersi le evoluzioni in programma in questa seconda giornata di festa.

Infatti, la due giorni si è aperta ieri all’aeroporto militare che è sede del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, mentre oggi si conclude la grande manifestazione che ha richiamato appassionati e famiglie anche dall’estero. L’attenzione è rivolta alle Frecce Tricolori, che si sono presentate all’appuntamento con una livrea speciale su cui ha messo la firma anche Pininfarina.

FRECCE TRICOLORI OGGI CHIUDONO LA LORO FESTA A RIVOLTO

Ma non c’è solo l’Italia a volare nel cielo di Rivolto oggi, perché sono coinvolte anche 9 pattuglie acrobatiche internazionali. Lo spettacolo andrà oltre le 7 ore per un programma molto ricco che vedrà in volo anche i Flying Bulls dell’Austria e un demo del caccia spagnolo F/A-18 Hornet. Ma il naso non va puntato solo all’insù, visto che sono stati organizzati padiglioni da visitare per scoprire la storia del 2° Stormo e delle Frecce Tricolori.

C’è anche la possibilità di mettersi alla prova con simulatori di volo e percorsi in realtà virtuale, riuscendo così ad avvicinare anche i più piccoli al mondo dell’aviazione militare e civile. C’è anche un risvolto sociale, perché l’Aeronautica Militare ha lanciato un’iniziativa benefica che si chiama “Un dono dal cielo per il Bambino Gesù” per una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di apparecchiature mediche da destinare alla struttura ospedaliera pediatrica di Roma.

COME SEGUIRE DIRETTA TV E STREAMING VIDEO FRECCE TRICOLORI

La diretta tv Rai 1 sulle Frecce Tricolori scatta alle ore 15:05, ma si può seguire anche in video streaming su Raiplay, piattaforma che consente di seguire la festa della Pattuglia Acrobatica Nazionale anche tramite pc, smartphone e altri dispositivi mobili come tablet. In parallelo, è disponibile anche la diretta streaming video su YouTube dal canale dell’Aeronautica Militare, già attivo per chi non vuole perdersi alcun istante di questa festa.

DIRETTA STREAMING VIDEO 65° ANNIVERSARIO DELLE FRECCE TRICOLORI