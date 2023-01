Frecce Tricolori, ecco la formazione ufficiale 2023/ L’evento clou a Pratica di Mare

E’ stata ufficialmente svelata la squadra che andrà a comporre le Frecce Tricolori 2023, la mitica pattuglia acrobatica italiana. Presso lo storico hangar delle stesse frecce, nella giornata di venerdì 20 gennaio, alla presenza del generale di divisione aerea Luigi Del Bene, comandante delle Forze da Combattimento, nonché del vice presidente e il presidente del consiglio regionale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sono stati svelati i nomi dei piloti che nei prossimi mesi gireranno l’Italia per presenziare a numerosi show in programma.

A elencare i piloti delle Frecce Tricolori 2023 è stato il tenente colonnello Stefano Vit, comandante del 313° gruppo addestramento acrobatico, a cominciare dalle posizione chiave di Pony 1, il capo di formazione, e Pony 6, il leader della 2a sezione, confermate rispettivamente nel maggiore Pierluigi Raspa e nel maggiore Franco Paolo Marocco. Nel ruolo di Pony 10, il solista, scelto invece il maggiore Federico De Cecco al posto del tenente colonnello Massimiliano Salvatore. Quest’ultimo, assieme al maggiore Alfio Mazzoccoli, sono giunti al termine della loro permanenza nelle Frecce Tricolori e da ora in avanti si occuperanno dell’addestramento acrobatico della nuova formazione.

FRECCE TRICOLORI, LA SQUADRA 2023: ECCO L’ELENCO COMPLETO

Da segnalare anche altri due nuovi ingressi, leggasi il capitano Giovanni Morello, proveniente dal XII gruppo del 36° stormo di Gioia del Colle, e il capitano Luca Pozzani, proveniente invece dal XVIII gruppo del 37° stormo di Trapani Birgi, e occupanti rispettivamente del numero 9 e il numero 7.

Il 2023 sarà un anno importantissimo per le Frecce Tricolori visto che ricorrerà il centenario dell’Aeronautica Militare come formazione autonoma, nata di preciso il 28 marzo del 1923. L’appuntamento clou della stagione sarà quindi la manifestazione aerea del Centenario che avrà luogo sull’aeroporto di Pratica di Mare in Roma il 17 e 18 giugno prossimi. Prima di congedarci, ricordiamo la nuova squadra delle Forze Tricolori 2023:

Pony 0 – tenente colonnello Stefano Vit

Pony 1 – maggiore Pierluigi Raspa

Pony 2 – capitano Alessandro Sommariva

Pony 3 – capitano Leonardo Leo

Pony 4 – capitano Oscar DEL Do’

Pony 5 – capitano Alessio Ghersi

Pony 6 – maggiore Franco Paolo Marocco

Pony 7 – capitano Luca Pozzani

Pony 8 – capitano Simone Fanfarillo

Pony 9 – capitano Giovanni Morello

Pony 10 – maggiore Federico De Cecco

Supervisore Addestramento – tenente colonnello Massimiliano Salvatore

Supervisore Addestramento – maggiore Alfio Mazzoccoli











