Frecce tricolori Festa Repubblica 2019/ Diretta streaming video: programma esibizione

Anche quest’anno vedremo le Frecce Tricolori nei cieli di Roma per la Festa della Repubblica. Cittadini e turisti con il naso all’insù oggi, 2 giugno 2019, per uno dei momenti più attesi di questo 73esimo anniversario della nascita della forma di governo repubblicana nel nostro Paese. I festeggiamenti si concentreranno, come di consueto, ai Fori Imperiali, dove si terrà la parata militare davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i vari rappresentanti di Stato. A due passi dal Colosseo poi gli spettatori dovranno alzare gli occhi al cielo per seguire e ammirare il passaggio delle Frecce Tricolori. Quando passeranno le Frecce Tricolori? La parata militare è programmata alle ore 10, al termine della stessa ci sarà lo spettacolo delle Frecce Tricolori, che lasceranno una scia verde, bianca e rossa nei cieli di Roma. Dopo aver sfrecciato sulla Capitale in occasione degli Internazionali di tennis e per la Coppa delle Nazionali, eccole pronte a mostrare i colori della nostra bandiera in occasione della Festa della Repubblica. I romani dovranno poi aspettare il 4 novembre, giorno dell’Unità nazionale e giornata delle Forze Armate, per tornare a solcare i cieli di Roma.

FRECCE TRICOLORI, FESTA REPUBBLICA 2019: LE CURIOSITÀ

Le Frecce Tricolori, il cui nome per esteso è Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), costituiscono il 313esimo Gruppo Addestramento acrobatico. Nate nel 1961 dopo la decisione dell’Aeronautica Militare Italiana di creare un gruppo permanente per l’addestramento all’acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti, sono costituite da dieci aerei, di cui nove in formazione (Pony) e uno solista. A seconda delle esigenze del Reparto, gli aerei delle Frecce Tricolori possono essere anche 11 in totale, comprendendo anche la figura del responsabile dell’addestramento acrobatico. Si tratta della pattuglia acrobatica più numerosa al mondo. Il loro programma di volo, che comprende una ventina di acrobazie, le ha rese tra le più famose al mondo. Sono molte le curiosità, soprattutto sul fumo colorato che rappresenta la nostra bandiera. Viene generato per dispersione ed è composto da olio di vaselina a cui vengono aggiunti pigmenti non inquinanti. La fuoriuscita del composto avviene attraverso un tubicino posto nello scarico posteriore.

FRECCE TRICOLORI IN DIRETTA STREAMING VIDEO

Chi non potrà assistere fisicamente alle celebrazioni della Festa della Repubblica non necessariamente si perde pure lo spettacolo delle Frecce Tricolori. L’evento potrà essere seguito in tv. La parata, il volo appunto delle Frecce Tricolori e tutte le altre iniziative previste per il 2 giugno 2019 a Roma verranno trasmesse dalla Rai, come accade ogni anno. La prima rete della tv pubblica, Raiuno, manderà in onda in diretta le celebrazioni che culmineranno con il passaggio delle Frecce Tricolori. Il collegamento partirà alle 9. Se non avete la possibilità di seguire la festa dalla tv, potete sfruttare il servizio di streaming messo a disposizione dalla tv di Stato, RaiPlay. Tra l’altro proprio qui potrete rivedere in qualunque momento la giornata dei festeggiamenti. E questo vuol dire che se vi siete persi la festa in diretta, potete recuperare la replica dell’evento tranquillamente sul sito messo a disposizione dalla Rai.





© RIPRODUZIONE RISERVATA