Un drammatico incidente ha coinvolto le frecce tricolori francesi, più precisamente denominate Patrouille de France. Fortunatamente non si sono verificate delle gravi conseguenze per i piloti in volo, ma le immagini sono state scioccanti e hanno fatto temere subito il peggio. Come riferiscono i media francesi, a cominciare da Le Parisien, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri, martedì 25 marzo 2025, in quel di Saint Dizier, nell’Alta Marna.

Sébastien Lecornu, ministro delle forze armate d’oltralpe, l’equivalente del nostro ministro della difesa, ha fatto sapere via X che: “I due piloti, così come un terzo che era passeggero a bordo di uno degli aerei, sono riusciti a gettarsi e sono sani e salvi”, precisando che sono “Leggermente feriti, sono stati curati”, inviando poi i suoi “pensieri” ai piloti della Patrouille de France.

Dalle immagini e dai video pubblicati in rete, fra cui il filmato che trovate in fondo a questa pagina, si notano gli aerei delle frecce tricolori francesi mentre stavo eseguendo un’esercitazione in volo, quando due degli stessi si sono appunto scontrati, ma senza comunque mostrare evidenti segni come ad esempio fumo o fuoco. La collisione si nota soltanto dal fatto che i fumi colorati emessi dai caccia mostrano una traiettoria a spirale e scomposta, ovviamente diversa dalla classica striscia disegnata nei cieli.

FRECCE TRICOLORI FRANCESI, INCIDENTE IN VOLO: COSA E’ SUCCESSO

I due aerei si sono scontrati alle ore 15:35 vicino alla base aerea 113 di Saint-Dizier, così come comunicato dall’aeronautica militare e spaziale d’oltralpe. Come anticipato dal ministro, i tre coinvolti sono riusciti a gettarsi prima di finire con il proprio velivolo a terra, e tutti e tre sono stati trovati coscienti: due sono stati presi in carico dai medici e trasportati presso l’ospedale di Santi Dizier, mentre il terzo è quello che ha avuto la peggio, è “politraumatizzato, è curato dall’esercito”, fa sapere una fonte interna dell’aeronautica, parlando con l’AFP. Viene inoltre specificato che “Non ci sono vittime collaterali”.

Dopo che i due aerei sono venuti a contatto, uno è finito contro un silo mentre l’altro in una “zona paludosa e boscosa proprio dietro”, ha spiegato il sindaco di Saint-Dizier, Quentin Briere. Sul luogo segnalato si sono recati decine di vigili del fuoco per spegnere immediatamente l’incendio che si è verificato nel silo di proprietà di una società di calcestruzzo, e fortunatamente, come detto sopra, nessuno si è fatto male. “I servizi di emergenza sono mobilitati e il coordinamento è garantito tra il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Forze armate”, ha concluso il ministro delle Forze armate, Sébastien Lecornu, su X.

FRECCE TRICOLORI FRANCESI, I PRECEDENTI INCIDENTI

Nella cittadina di Saint Didiez erano in corso delle sessioni di addestramento, e le stesse dovrebbe proseguire fino alla giornata di venerdì, 28 marzo 2025: non è ben chiaro se le stesse proseguiranno o alla luce di questo incidente verranno in qualche modo stoppato anche per comprendere cosa sia accaduto. Non è la prima volta che si verifica un incidente fra le frecce tricolori francesi, anche se questi eventi avversi sono decisamente rari. L’ultimo episodio è quello avvenuto nel 2019, quando un aereo era uscito di pista a Perpignan, a seguito sempre di una sessione di addestramento, senza alcuna conseguenza per il pilota.

Più grave invece l’incidente avvenuto nel 2002, quando il pilota della Patrouille de France si era eiettato durante un allenamento, per poi trovare la morte in quanto il suo paracadute non si era aperto completamente. La scorsa estate, ad agosto, due piloti dello squadrone di trasformazione Rafale della base aerea 113 erano morti quando i rispettivi aerei erano entrati in collisione in una zona della Lorena, e pochi giorni dopo era morto un collezionista privato a bordo di un aereo che era precipitato in mare al largo di Le Lavandou, poco prima di una esibizione proprio delle frecce tricolori francesi.