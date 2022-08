Frecce Tricolori Jesolo 2022/ Diretta video streaming: orari e programma Air Show

Le Frecce Tricolori solcheranno i cieli di Jesolo nel pomeriggio di oggi, domenica 28 agosto 2022, in un Air Show che si preannuncia essere non soltanto mozzafiato, ma anche liberatorio, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia di Coronavirus. L’evento è giunto alla sua edizione numero 24 e, per celebrare degnamente questo compleanno, vi prenderanno parte 17 pattuglie aeree, fra cui spiccano velivoli storici, militari, elicotteri e il convertiplano AW609 di Leonardo.

Il programma dell’Air Show delle Frecce Tricolori a Jesolo prevede, nell’ordine: elicottero AW109 (nexus Guardia di Finanza); Wing Walker; Leonardo Convertiplano Aw609; Dassault Rafale (France Air Force); HH 139 – 15° Stormo; Mangusta E.I.; Formazione Legend; Fondazione Jonathan Collection; Aerei Storici SPAD XIII R (copia dell’aereo di Francesco Baracca) e Fokker DR1 M (copia dell’aereo del Barone Rosso); Formazione Tornado – 6° Stormo; Formazione AMX – 51° Stormo; Formazione di Eurofighter del 51° Stormo; Formazione F-35 -32° Stormo; CAP 231; Dimostrazione tecnica T-346A – Reparto sperimentale di volo; Dimostrazione tecnica Eurofighter – Reparto Sperimentale di Volo; Dimostrazione tecnica C27J – Reparto Sperimentale di Volo; Frecce Tricolori.

FRECCE TRICOLORI JESOLO 2022, AIR SHOW DALLE 15 ALLE 19

L’Air Show che avrà le Frecce Tricolori tra i suoi protagonisti a Jesolo si terrà dalle 15 alle 19 e sarà visibile lungo tutto la spiaggia, da piazza Marina a piazza Manzoni, con l’arenile di piazza Brescia individuato come fulcro dell’intera kermesse. Inoltre, si può ammirare in piazza Casabianca la mostra statica con il mock-up del velivolo AMX e il simulatore ludico di volo delle Frecce Tricolori. Alcuni divieti da osservare: non è consentito l’accesso alla riva e non è permessa la balneazione nel tratto di spiaggia tra piazza Manzoni e piazza Marina. Inoltre, è in vigore il divieto di sorvolo per i droni sull’intero litorale.

Il Comune aveva avanzato la richiesta di consentire ugualmente la balneazione nel tratto interessato dal sorvolo dei velivoli e delle Frecce Tricolori sulla costa di Jesolo, ma la risposta è stata negativa e, come avvenuto già durante le prove, non si potrà accedere alla riva e al mare, sino al termine dell’esibizione.

DIRETTA TV E VIDEO STREAMING FRECCE TRICOLORI JESOLO AIR SHOW 2022

L’esibizione delle Frecce Tricolori a Jesolo di oggi, 28 agosto 2022, potrà essere seguita in diretta televisiva nel lungo speciale dedicato alla kermesse dalla Rai, che si aprirà su Rai Uno alle 16 e si protrarrà sino alle 18.45, quando cederà il passo al quiz “Reazione a Catena”. Naturalmente, le Frecce Tricolori potranno essere osservate anche attraverso computer, tablet e smartphone collegandosi all’applicazione RaiPlay, che garantirà la copertura in diretta della manifestazione.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DELLE FRECCE TRICOLORI A JESOLO 2022











