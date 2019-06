Frecce Tricolori Modena 2019/ Diretta video streaming, il programma

Tutto pronto per le Frecce Tricolori a Modena: oggi, venerdì 21 giugno 2019, la pattuglia acrobatica nazionale solcherà la città emiliana per rendere omaggio al monumento restaurato dedicato al colonnello pilota Fulvio Setti, medaglia d’oro al valor militare, e ai caduti dell’aria modenesi militari e civili. Come riporta Il Resto del Carlino, il monumento degli Aviatori è stato realizzato con un esemplare di aeroplano da addestramento (Fiat G46). Appuntamento alle 10.30, le autorità faranno tappa alla lapide marmo in memoria dei caduti per deporre una corona mentre il cielo sarà solcato da alcuni aerei della sezione di Reggio del Gruppo amici dei velivoli storici. Alle 11.15 in programma il sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori: questa, dopo quella del 2007 in occasione dei funerali di Luciano Pavarotti, sarà la seconda volta che la pattuglia acrobatica nazionale volerà sul cielo modenese.

FRECCE TRICOLORI MODENA 2019

Ecco la nota delle Frecce Tricolori riportata da Il Resto del Carlino: «Siamo orgogliosi di portare, con il nostro sorvolo ed il nostro tricolore, il saluto e l’omaggio dell’Aeronautica Militare alla cerimonia inaugurale del restauro del G-46» le parole del maggiore Gaetano Farina, comandante delle Frecce Tricolori. Importanti novità per il traffico: a causa dell’arrivo delle Frecce, viale Italia sarà chiuso al traffico dalle 10 alle 12 nel tratto compreso tra strada San Faustino e via Emilia. Dopo gli show di San Benedetto del Tronto e quello per la Festa della Repubblica, appuntamento a Modena. Come seguire in diretta streaming video le Frecce Tricolori a Modena? L’Aeronautica Militare potrebbe garantire il servizio su YouTube, ma non mancheranno i video pubblicati sui social network dagli spettatori!

