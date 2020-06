Frecce Tricolori oggi 2 giugno 2020/ Diretta video Roma, show Festa della Repubblica

Pubblicità

Nel momento tra i più bui della storia repubblicana del Dopoguerra, l’Italia prova a rialzare la testa e lo fa idealmente seguendo lo spettacolo delle Frecce Tricolori che sorvoleranno Roma Capitale per celebrare un 2 giugno diverso da tutti gli altri: la Festa della Repubblica, come ha ricordato ieri nel messaggio ufficiale il Presidente Sergio Mattarella, in questo 2020 la si celebra «Stretti tra il dolore per la tragedia che improvvisamente ci è toccato vivere e la volontà di un nuovo inizio. Di una stagione nuova, nella quale sia possibile uscire al più presto da questa sorta di incubo globale». Dopo un Giro d’Italia cominciato il 25 maggio scorso, con lo spettacolo del sorvolo su Milano e Bergamo, l’Air Show dell’Aeronautica Militare arriva nel suo capitolo finale e più importante: dalle ore 8.55 circa in diretta video streaming sui canali social dell’Aeronautica Militare, del Ministero della Difesa e del Quirinale sarà possibile osservare il sorvolo delle Frecce Tricolori sopra l’Altare della Patria di Piazza Venezia. Mentre il Capo dello Stato porgerà la corona di fiori sulla tomba del Milite Ignoto – non senza polemiche dopo le richieste pervenute nei giorni scorsi da parte del Centrodestra – sullo scenario spettacolare della vasta piazza romana si alzeranno i caccia della Aeronautica con la tradizionale scia tricolore a celebrare e unire un Paese ferito come il nostro.

Pubblicità

FRECCE TRICOLORI: IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

A causa delle limitazioni di eventi pubblici per l’emergenza coronavirus, quest’anno non si terrà la tradizionale Parata ai Fori Imperiali, ma non mancheranno i momenti cardine come appunto l’arrivo di Mattarella e delle massime cariche della Repubblica all’Altare della Patria e il sorvolo-show delle Frecce Tricolori. La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) in questi giorni ha portato e sta continuando a portare sui cieli di tutto il Paese il messaggio-simbolo di ripartenza: dopo Milano e Bergamo, ecco Genova, Firenze, Perugia e l’Aquila il 26 maggio, ha raggiunto Cagliari e Palermo il 27 maggio; Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli, Campobasso il 28 maggio; Loreto, Bologna, Venezia, Trieste il 29 maggio, per culminare oggi 2 giugno a Roma.

Pubblicità

Non ci sarà la presenza di pubblico ma dai parchi – con le dovute distanze – e dai balconi delle proprie case sarà possibile osservare lo spettacolo pirotecnico delle Frecce: «Sono convinto che insieme ce la faremo. Che il legame che ci tiene uniti sarà più forte delle tensioni e delle difficoltà. Ma so anche che la condizione perché ciò avvenga sarà legata al fatto che ciascuno, partecipando alla ricostruzione che ci attende, ricerchi, come unico scopo, il perseguimento del bene della Repubblica come bene di tutti. Nessuno escluso», ha ribadito ieri nel messaggio per il 2 giugno il Presidente della Repubblica. Dopo la cerimonia di deposizione della corona all’Altare della Patria, alle 11 il Capo dello Stato di recherà a Codogno dove l’emergenza coronavirus è cominciata mentre alle 19, assieme al Governatore del Lazio Nicola Zingaretti, assisterà ad un concerto organizzato nel cortile dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani.

IL MESSAGGIO DI MATTARELLA PER IL 2 GIUGNO

Prima del concerto in presenza dell’unico spettatore al Quirinale – per l’appunto il Capo dello Stato – Mattarella ha tenuto un breve ma deciso discorso sull’importanza di ripartire tutti e con tutti da questo 2 giugno: «Accanto al dolore per le perdite e per le sofferenze patite avvertiamo, giorno dopo giorno, una crescente volontà di ripresa e di rinascita, civile ed economica» ha spiegato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella augurando all’Italia una buona festa del 2 giugno.

Mentre nei cieli di Roma oggi sorvoleranno le Frecce Tricolori con le teste di tutti che guarderanno all’insù per qualche minuto, così quello spirito di “unità” per il Capo dello Stato deve rimanere anche nei prossimi difficili mesi: «Come alla nascita della Repubblica, nel 1946, serve oggi un nuovo inizio. Superando divisioni che avevano lacerato il Paese. Anche allora forze politiche, che erano divise, distanti e contrapposte su molti punti, trovavano il modo di collaborare nella redazione della nostra Costituzione, convergendo nella condivisione di valori e principi su cui fondare la nostra democrazia».

Infine, sempre Mattarella ha ricordato come sarebbe inaccettabile e imperdonabile che l’immenso sacrificio partorito dalle persone in questi ultimi mesi venga «disperso in poco tempo. «Questo giorno interpella tutti coloro che hanno una responsabilità istituzionale – a partire da me naturalmente – circa il dovere di essere all’altezza di quel dolore, di quella speranza, di quel bisogno di fiducia».

Verso il #2giugno

Domani il sorvolo su Roma delle @FrecceTricolori, Pattuglia Acrobatica dell’#AeronauticaMilitare, per le celebrazioni della Festa della Repubblica #AbbraccioTricolore https://t.co/EZye0QPRp7 — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) June 1, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA