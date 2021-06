Frecce Tricolori oggi 2 giugno 2021/ Video Festa della Repubblica: volo su Roma

CONFERMATA LA CLASSICA ESIBIZIONE DEL 2 GIUGNO DELLE FRECCE TRICOLORI!

Le Frecce Tricolori si esibiranno a Roma quest’oggi, mercoledì 2 giugno 2021, in occasione della Festa della Repubblica: l’ufficialità della notizia è stata reperita da “Il Sussidiario”, che ha contattato l’ufficio stampa dell’Aeronautica Militare. “Il tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori sull’Altare della Patria è confermato – dichiarano dalla Capitale –. Lo stesso avverrà al termine della cerimonia di deposizione della corona al Sacello del Milite Ignoto nella mattinata odierna”.

Nei giorni scorsi si era sparsa la voce, poi rivelatasi infondata, che la flotta aerea acrobatica più spettacolare al mondo non avrebbe preso parte al programma delle celebrazioni per il 2 giugno diramato dal Quirinale. Effettivamente, leggendo il palinsesto si può notare come non vengano menzionate le Frecce. In particolare, si dice che alle 10 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, deporrà una corona d’alloro presso l’Altare della Patria, per poi passare subito alla programmazione serale. Sarà dunque a metà mattinata, presumibilmente, il momento in cui gli aerei solcheranno i cieli della Città Eterna, regalando le consuete emozioni ai fortunati spettatori che potranno osservarli dal vivo.

FRECCE TRICOLORI 2 GIUGNO 2021, IL COMANDANTE FARINA: “EMOZIONE FORTISSIMA”

In queste ore, in merito all’esibizione delle Frecce Tricolori per la Festa della Repubblica, che si celebra oggi, 2 giugno 2021, ha rilasciato alcune dichiarazione all’Adnkronos il tenente colonnello Gaetano Farina, comandante della pattuglia acrobatica nazionale: “L’anno scorso – ha affermato – abbiamo avuto l’onore di abbracciare in volo con il nostro tricolore tutta la nazione, toccando i cieli di un’Italia appena uscita dal primo lockdown. Quest’anno sorvoliamo l’altare della Patria con più speranze, cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel e viviamo questo 75° anniversario della Repubblica ottimisti guardando a una ripresa immediata”. Farina, 42 anni, ha parlato anche di una fortissima emozione a livello personale, condita dall’orgoglio di avere il compito di rappresentare le migliaia di professionalità all’interno dell’Aeronautica Militare: non solo i piloti, ma anche quanti ogni giorno lavorano dietro le quinte per rendere sicure e foriere di emozioni le Frecce Tricolori. Quest’anno, tra l’altro, “ricorre il nostro 60° anniversario e vogliamo ancora una volta portare alto il valore dell’Aeronautica”.

FRECCE TRICOLORI ESIBIZIONE 2 GIUGNO 2021, FESTA DELLA REPUBBLICA

Le Frecce Tricolori animeranno dunque anche le celebrazioni della Festa della Repubblica 2021, in programma oggi, mercoledì 2 giugno. Il loro nome per esteso è Pattuglia Acrobatica nazionale, costituente il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, e sono, infatti, la pattuglia acrobatica nazionale (PAN) dell’Aeronautica Militare Italiana, nate nel 1961 in seguito alla decisione dell’Aeronautica Militare di creare un gruppo permanente per l’addestramento all’acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti. Con dieci aerei, di cui nove in formazione e uno solista, rappresentano la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo e il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie e della durata di circa mezz’ora, le ha rese tra le più celebri. Il loro passaggio su Roma in questa giornata così densa di significati per la memoria collettiva e per le generazioni passate, presenti e future, contribuisce a rinsaldare il legame d’amore nei confronti della nostra Italia, che continua a volare nonostante le tempeste del quotidiano siano sempre più veementi.

