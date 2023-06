Frecce Tricolori oggi 2 giugno 2023/ Diretta video Festa della Repubblica Italiana: show Roma

SORVOLO FRECCE TRICOLORI OGGI 2 GIUGNO 2023 SULL’ALTARE DELLA PATRIA: FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Immancabile e imperdibile l’appuntamento per oggi 2 giugno 2023 con il sorvolo delle Frecce Tricolori nei cieli di Roma in occasione della 77esima Festa della Repubblica italiana: all’interno del vasto programma istituzionale alla presenza di tutti i vertici dello Stato, è previsto il sorvolo spettacolare della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” sopra l’Altare della Patria e lungo i Fori Imperiali, anche se in realtà saranno visibili quasi in tutta Roma.

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA REPUBBLICA ITALIANA 2023/ Le frecce tricolore nei cieli

Prosegue così il 2023 ricco di appuntamenti per le Frecce Tricolori, in onore del Centenario dell’Areonautica Militare: gli eventi sono cominciati il 12 febbraio con il primo sorvolo a Firenze (in occasione dei 100 anni dalla nascita di Franco Zeffirelli) ma sono poi proseguiti in decine di località sparse per il Paese. Dai sorvoli ai veri e propri Air Show, come quello che andrà in scena il prossimo 4 giugno a San Benedetto del Tronto che avrà appunto le Frecce Tricolori nazionali come punta di diamante della parata di velivoli in cielo.

AUGURI FESTA REPUBBLICA ITALIANA 2023, BUON 2 GIUGNO/ "L'Italia è sogni e passioni"

FRECCE TRICOLORI E PARATA MILITARE: IL PROGRAMMA DEL 2 GIUGNO 2023 A ROMA

L’attesa però oggi è tutta nella Capitale per il sorvolo delle Frecce Tricolori in occasione della Festa della Repubblica Italiana: dalle ore 9.15 è previsto l’arrivo del Presidente Sergio Mattarella per rendere omaggio all’Altare della Patria, con la deposizione di una corona d’alloro con nastro tricolore sulla tomba del Milite Ignoto. Il sorvolo delle Frecce Tricolori dovrebbe avvenire appena terminata la cerimonia, in attesa della successiva Parata militare del 2 giugno presso i Fori Imperiali nel pieno centro storico di Roma. La diretta video streaming è disponibile su tutti i canali all-news – RaiNews24, SkyTG24, TgCom – e sul canale YouTube del Quirinale.

Supermercati aperti oggi 2 giugno 2023/ Info e orari aperture e chiusure nella Festa della Repubblica

Sarà sempre il Presidente Mattarella, con la Premier Giorgia Meloni e tutti i vertici dello Stato ad assistere sia alla cerimonia dell’Altare della Patria in Piazza Venezia che alla Parata Militare presso i Fori Imperiali per il 2 giugno 2023: nel pomeriggio di oggi l’apertura al pubblico dei Giardini del Quirinale, dalle ore 16.30 alle 18.30, sarà riservata a categorie di persone con fragilità. Come spiega la nota del Colle, «L’individuazione degli ospiti è stata curata dalle associazioni a carattere nazionale rappresentative delle categorie». Per la Festa della Repubblica Italiana oggi 2 giugno, il Ministero della cultura ha infine deciso di dare libero accesso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali di pertinenza statale, inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee.

Video, sorvolo delle Frecce Tricolori oggi 2 giugno 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA