Tra i momenti più emozionanti delle celebrazioni del 2 giugno 2025 c’è, senza dubbio, lo spettacolo in diretta delle Frecce Tricolori a Roma. Una delle tradizioni dell’anniversario della Repubblica Italiana è il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), con i suoi dieci aerei che disegnano nel cielo il nostro tricolore.

In questa giornata si intrecciano storia ed eventi, come la cerimonia all’Altare della Patria, l’alzabandiera, la deposizione di una corona al Milite Ignoto da parte del Capo dello Stato e la parata militare lungo via dei Fori Imperiali, a cui partecipano le forze armate e i corpi civili, per un omaggio visivo e sonoro all’identità italiana. Poi arriva il momento delle Frecce Tricolori, simbolo di orgoglio nazionale e unità collettiva, con la diretta televisiva per condividere questo momento anche con chi non è presente nella capitale.

L’Aeronautica Militare, in questi giorni, ha diffuso orgogliosamente la locandina ufficiale relativa al sorvolo della diretta Frecce Tricolori per il 2 giugno 2025, precisando che sono previsti due passaggi emozionanti e, quindi, anche gli orari del sorvolo: il primo è previsto tra le 8:50 e le 9:50, l’altro tra le 11:00 e le 12:00.

DOVE VEDERE LE FRECCE TRICOLORI OGGI, 2 GIUGNO 2025

Sono due, dunque, i passaggi spettacolari della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), nota come Frecce Tricolori, sui cieli di Roma: il primo in coincidenza con la cerimonia all’Altare della Patria, il secondo al termine della parata militare lungo via dei Fori Imperiali, a conclusione simbolica delle celebrazioni. In entrambi i casi, i dieci aerei MB-339 della PAN sorvoleranno la capitale in formazione compatta, tracciando nel cielo una lunga scia di fumo verde, bianco e rosso, i colori della bandiera italiana.

Ogni anno, migliaia di persone assistono con emozione a questo spettacolo che unisce passato e presente, celebrando la Repubblica Italiana volgendo lo sguardo al cielo. Lo si può fare dai punti migliori: da piazza Venezia e Altare della Patria a via dei Fori Imperiali, ma anche via di San Gregorio e piazza di Porta Capena, così come via dei Cerchi e via del Circo Massimo o piazza Bocca della Verità, aree che offrono una vista libera sul cielo e sono ideali per godersi lo spettacolo.

COME SEGUIRE IN DIRETTA TV LO SHOW DELLE FRECCE TRICOLORI E IN VIDEO STREAMING

Il sorvolo in diretta delle Frecce Tricolori oggi, 2 giugno 2025, a Roma non sarà ripreso solo dalle fotocamere e dalle telecamere dei presenti, ma anche da quelle delle televisioni, come confermato dall’Aeronautica Militare nella locandina con cui ha ufficializzato questo momento tanto atteso. Infatti, la cerimonia e i sorvoli aerei saranno trasmessi in diretta TV su Rai 1.

Di conseguenza, è disponibile anche la diretta streaming video, accessibile collegandosi al sito ufficiale di RaiPlay o tramite l’app scaricabile su tablet e dispositivi mobili. Ciò significa che chi si perderà questo momento potrà recuperarlo sempre tramite la piattaforma della TV di Stato.

GUARDA QUI SOTTO LA DIRETTA FRECCE TRICOLORI IN STREAMING VIDEO