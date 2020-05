Frecce Tricolori/ Oggi la seconda tappa del tour: Genova, Firenze, Perugia, L’Aquila

Pubblicità

Torneranno ad esibirsi quest’oggi le Frecce Tricolori. Dopo lo show della giornata di ieri nei cieli di Milano, ma anche Torino, Aosta e Codogno, la città quest’ultimo simbolo del coronavirus, oggi la pattuglia acrobatica italiana toccherà altre tappe. Nelle prossime ore gli Aermacchi MB-339 della Pan, la Pattuglia Acrobatica Nazionale, sorvoleranno i cieli della Liguria, della Toscana, dell’Umbria e dell’Abruzzo, precisamente le città di Genova, Firenze, Perugia e infine L’Aquila, i vari capoluoghi di regione. Il tour d’Italia proseguirà poi nelle giornate successive, concludendo il giro con la tappa di Roma, martedì due giugno, in occasione della Festa della Repubblica 2020, che quest’anno avrà una valenza particolare vista l’emergenza. Va precisato che quella delle Frecce Tricolori non sarà una vera e propria esibizione, in quanto gli Aermacchi non si esibiranno in acrobazie ma passeranno semplicemente in volo rasente sopra le città, lasciando la suggestiva scia di fumi di colori bianco, rosso e verde, in segno del nostro amato tricolore.

FRECCE TRICOLORI A GENOVA: I POSTI MIGLIORI PER OSSERVARLE

L’appuntamento scatterà questa mattina alle ore 10:00 da Genova, con le Frecce che sorvoleranno il nuovo Ponte ormai in via di conclusione sul Polcevera, in sostituzione del tristemente noto Morandi. Dopo di che gli aerei passeranno sulla zona del Porto Antico, per poi volare verso sud, in Toscana, Umbria e Abruzzo. Come ricordano i siti locali, i migliori posti per osservare le Frecce a Genova saranno il Porto Antico e la Spianata Castelletto, ma anche la città alta e Corso Italia. Gli aeri della Pan si esibiranno “in segno di unità, di solidarietà e di ripresa”, ma bisognerà ricordarsi di evitare gli assembramenti, visto che l’emergenza coronavirus è tutt’altro che finita. Ieri migliaia di persone hanno assistito con il naso all’insù al passaggio delle Frecce in quel di Milano, e se lo spettacolo nei cieli è stato magnifico e da togliere il fiato, un po’ meno quello a terra, dove ancora una volta si sono creati troppi gruppi con il rischio di nuovi contagi.



