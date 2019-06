Frecce Tricolori, San Benedetto del Tronto/ Diretta streaming video, il programma

Dopo il classico passaggio sopra all’Altare della Patria per la Festa della Repubblica, è tutto pronto per l’arrivo delle Frecce Tricolori a San Benedetto del Tronto: oggi, sabato 8 giugno, e domani 9 giugno 2019 c’è il San Benedetto Air Show, con la pattuglia acrobatica nazionale che solcherà il cielo marchigiano. Un grande show che prevede almeno la presenza di 250 mila spettatori provenienti anche dall’entroterra e dal vicino Abruzzo, come spiegato dal sindaco Piunti ai microfoni de Il Resto del Carlino: «Si era parlato anche dei primi di agosto come possibile data ma giugno per noi era il periodo ideale in ottica di destagionalizzazione, anche perché saranno due le giornate dedicate alla manifestazione: con le prove generali sabato 8 e l’evento vero e proprio il 9». E per questi due giorni di Air Show sono state prese adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi interferenza: basti pensare che tutto il lungomare verrà interdetto alla circolazione sia oggi che domani.

FRECCE TRICOLORI, SAN BENEDETTO DEL TRONTO: PROGRAMMA E DIRETTA VIDEO STREAMING

Come dicevamo, il programma del San Benedetto Air Show parte già oggi: dalle 15.45 alle 16.50 in programma le prove degli Elicotteri del 15esimo Stormo dell’Aeronautica Militare di base a Cervia e del 3º Reparto Volo della Guardia Costiera di Pescara e si vedranno già le attese Frecce Tricolori. Ma il grande spettacolo è previsto per domani, come sottolinea Il Resto del Carlino: dalle 14 iniziano i sorvoli degli ultraleggeri dell’Aeroclub di Ascoli, Fermo e Val Vibrata, poi la sfilata dell’elicottero HH139Am del 15º Stormo di base a Cervia. Alle 14.40 il lancio di paracadutisti da un Cessna 207, da una quota di circa 4mila metri, mentre alle ore 14.55 il volo del Blue Voltige, pattuglia acrobatica formata da due motoalianti. Alle 15 l’esibizione del CAP 232, aereo acrobatico ad alte prestazioni, mentre alle 15.25 sarà la volta dei velivoli idroanfibi ultraleggeri. Alle 15.55 il team dei Carabinieri paracadutisti del Tuscania, effettuerà uno spettacolare lancio, con il volo delle Frecce Tricolori atteso per le ore 16.30 con 10 MB339 di base a Rivolto. Come seguire in diretta streaming video le Frecce Tricolori a San Benedetto del Tronto? L’Aeronautica Militare potrebbe garantire il servizio su YouTube, ma non mancheranno i video pubblicati sui social network dagli spettatori e che vi proporremo quanto prima!

