Frecce tricolori, video omaggio Codogno e Milano/ Date e città: “un lungo abbraccio”

Lo spettacolo delle Frecce tricolori nel cielo della Lombardia. La pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare ha sorvolato le zone più colpite dalla pandemia di coronavirus in Italia per un omaggio commovente. Con i colori della bandiera italiana hanno colorato Codogno, la prima zona rossa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, e così pure Lodi e Milano. Le Frecce tricolori erano partite da Trento, ma oggi effettueranno un sorvolo anche a Torino e Aosta. Domani invece tocca a Genova, Firenze, Perugia e L’Aquila, mentre mercoledì sarà il turno di Cagliari e Palermo, quindi Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli e Campobasso giovedì. Infine, venerdì le Frecce tricolori voleranno su Loreto, dove ha sede l’omonimo santuario della Madonna protettrice dell’Arma Azzurra, poi Ancona, Bologna, Venezia e quindi Trieste. Un piccolo giro d’Italia in cinque giorni per portarci alla Festa della Repubblica del 2 giugno. Sono 21 quindi le città sorvolate per un #AbbraccioTricolore storico. E simbolicamente il tour si chiuderà con il sorvolo di Roma, il 2 giugno.

FRECCE TRICOLORI: UN “TOUR” FINO ALLA FESTA DEL 2 GIUGNO

La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha cominciato, dunque, una serie di sorvoli per toccare tutte le regioni italiane e abbracciare in maniera simbolica tutta l’Italia con i fumi tricolori. Un tour in segno di unità e solidarietà, per la ripresa. «La nostra bandiera è simbolo di unità: da oggi le Frecce Tricolori la disegneranno ogni giorno nel cielo italiano, sorvolando tutte le regioni. Sarà un grande abbraccio agli italiani che si chiuderà a Roma il 2 giugno per la Festa della Repubblica», ha scritto su Twitter il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Emozionanti le immagini che arrivano da Codogno, gli applausi dalla piazza riempita dalle persone che hanno rispetto le distanze ma non si sono persi lo spettacolo delle Frecce tricolori. A tal proposito l’Aeronautica Militare aveva twittato prima del sorvolo: «Le @FrecceTricolori sono appena decollate da Rivolto per sorvolare le città di Trento, Codogno, Milano, Torino e Aosta per regalare un grande #AbbraccioTricolore che farà sentire tutti #DistantiMaUniti!».

La nostra bandiera è simbolo di unità: da oggi le @FrecceTricolori la disegneranno ogni giorno nel cielo italiano, sorvolando tutte le regioni. Sarà un grande abbraccio agli italiani che si chiuderà a Roma il 2 giugno per la Festa della Repubblica. #AbbraccioTricolore🇮🇹 pic.twitter.com/CYCwPHBqQ0 — Lorenzo Guerini (@guerini_lorenzo) May 25, 2020





