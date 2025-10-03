Chi era Fred Bongusto, attore originario di Campobasso che ha conquistato l'Italia e il mondo con la sua musica? L'addio a 84 anni

Nato a Campobasso nel 1935, Fred Bongusto è stato uno degli artisti più in voga in Italia tra gli anni Sessanta e Settanta, grazie ad una voce calda e a testi orecchiabili che hanno portato ad un grandissimo successo del cantante. Tra questi sicuramente “Una rotonda sul mare”, ma anche “Amore fermati”, “Spaghetti a Detroit” e ancora tanti altri successi. Fred Bongusto è stato inoltre anche un artista molto ricercato in quanto autore di musica da film: in due occasioni ha vinto il Nastro d’argento per la miglior colonna sonora di una pellicola. Vanta, inoltre, collaborazioni con i più grandi artisti italiani ed esteri, come Vinicius de Moraes e Toquinho.

Andrea Riso, chi è il fidanzato di Giulia Provvedi / Un grande amore e una privacy davvero costante

La carriera di Fred Bongusto è cominciata quando era appena un ragazzo. Da studente, a Campobasso, ha fatto parte di diverse band locali, ispirandosi a Frank Sinatra e a grandi musicisti esteri. Si è poi trasferito a Padova per studiare legge ma ha deciso di proseguire nel mondo della musica dopo essere entrato nell’orchestrina del Caffè Pedrocchi, ottenendo i primi successi. La popolarità è arrivata però da solista, negli anni Sessanta, con un mix di jazz, swing e canzone napoletana.

Giulio Fratini, chi è il fidanzato di Antonella Fiordelisi / "Uno degli Under 30 più influenti al mondo"

Come è morto Fred Bongusto: l’addio a 84 anni

L’artista Fred Bongusto è morto all’età di 84 anni al Policlinico Umberto I di Roma, a causa di una malattia respiratoria. Ormai anziano, infatti, già da diversi anni aveva problemi di salute. Oltre a star male da diverso tempo, Fred soffriva da circa vent’anni di problemi di udito, tanto che a lungo ha combattuto contro la sordità, che lo ha costretto a ritirarsi dalle scene. Il suo mito, comunque, non si è mai spento e lo dimostra anche il fatto che questa sera sarà protagonista, con la sua musica, a Tale e Quale Show: a interpretarlo sarà il grande attore e conduttore Gianni Ippoliti che cercherà di rendergli omaggio.