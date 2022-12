Fred Claus – Un fratello sotto l’albero, Italia 1/ Il film del 2007 di David Dobkin…

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero: il film in onda su Italia 1

Il pomeriggio di Natale, su Italia 1 va in onda alle ore 14.18 un grande classico natalizio della prima decade del 2000: Fred Claus – Un fratello sotto l’albero. Il film, realizzato nel 2007 negli Stati Uniti da David Dobkin per conto della Warner Bros, vede nel cast alcuni dei più grandi volti della commedia (e non solo) statunitense:

Vince Vaughn, Paul Giamatti, John Michael Higgins, il pluripremiato Kevin Spacey, Miranda Richardson; Rachel Weisz; Kathy Bates; Trevor Peacock; Ludacris; Elizabeth Banks; Bobb’e J. Thompson; Jeremy Swift; Jeffrey Dean Morgan; nel film Fred Claus – Un fratello sotto l’albero appaiono inoltre, intepretando se stessi, Frank Stallone, Stephen Baldwin e Roger Clinton.

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero: la trama del film

La trama di “Fred Claus – Un fratello sotto l’albero” segue il classico filo delle favole: c’erano una volta due bambini e, tra i due, il minore era buono e generoso, tanto da diventare Santo una volta raggiunta l’età adulta e da essere il famoso Babbo Natale. L’altro bambino, Fred, cresciuto all’ombra del fratello, si allontana dalla sua famiglia cercando la sua strada, potendo vivere una vita molto lunga. Il film arriva poi al presente e si incentra proprio su Fred, diventato un fannullone che tira avanti grazie a piccoli inganni nell’attesa di realizzare il colpo della vita, giocando d’azzardo. Fred si rivolge al fratello Nicolas per chiedere in prestito dei soldi per aprire un’agenzia di scommesse. Questo, stufo di essere contattato dal fratello solo in situazioni di bisogno, decide di concedergli il prestito solo e soltanto a patto che Fred vada da lui al Polo nord per aiutare a confezionare i regali di Natale.

La madre, interpretata da Kathy Bates, ha sempre apertamente dimostrato di avere una preferenza per il figlio minore e per questo motivo i rapporti tra i due si inaspriscono ancor di più. I guai iniziano ad arrivare nel momento in cui Nicolas deve affrontare la visita dell’ispettore per la commissione per l’abolizione del Natale (Kevin Spacey). La commissione ha l’obbligo di controllare l’efficienza della catena dei regali, a partire da Babbo Natale fino agli elfi. Dopo tanti guai causati da Fred e un aspro litigio con il fratello, la fabbrica di Babbo Natale viene chiusa da parte dell’ispettore Clyde. Fred, capito il guaio combinato, fa di tutto per salvare il Natale, per fortuna con successo.











