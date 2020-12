Fred Claus Un fratello sotto l’albero Italia 1/ Nel film Vince Vaughn e Paul Giamatti

Fred Claus Un fratello sotto l’albero trama e cast del film di Italia1 di oggi, 26 dicembre

Alle 19.30 l’appuntamento oggi, 26 dicembre, sarà con Fred Claus Un fratello sotto l’albero su Italia1, film del 2007 in cui Fred vestirà i panni del fratello di Babbo Natale che arriverà al Polo Nord dal fratello e getterà lo scompiglio, mettendo a rischio il Natale. Fin qui poco di nuovo visto che si tratta del film natalizio che abbiamo visto e rivisto tante volte in questi anni ma sicuramente gli appassionati apprezzeranno il fatto che in scena ci saranno due grandi del cinema americano, Vince Vaughn e Paul Giamatti. La coppia di attori saranno i protagonisti del film nei panni, rispettivamente, di Frederick “Fred” Claus e Nicholas “Nick”.

Ma qual è la trama del film in onda questo pomeriggio? Da bambino, Frederick “Fred” Claus è cresciuto all’ombra del fratello minore Nicholas “Nick” per via del suo altruismo e della buona volontà e così la sua gelosia e la preferenza dei suoi genitori per lui causano una spaccatura tra i due fratelli.

Fred Claus Un fratello sotto l’albero, trama del film tra passato e presente

La trama del film Un Fratello sotto l’albero continua poi tornando nel presente quando Nick è ormai Babbo Natale mentre Fred è diventato un agente di recupero del possesso a Chicago, vive da solo ed è amico dell’orfano Samuel “Slam” Gibbons. Dopo che la sua ragazza Wanda ha rotto con lui, Fred viene arrestato per aver impersonato un impiegato dell’Esercito della Salvezza nel tentativo di raccogliere fondi per un piano di casinò illegale e così Fred chiede a Nick la cauzione e lui accetta a condizione che il fratello visiti il Polo Nord per le vacanze e ripagare il suo debito.

L’elfo capo Willie accompagna Fred al Polo Nord dove ottiene il compito di dividere i bambini tra “cattivi” o “simpatici” in base al loro comportamento. Nel frattempo, l’esperto di efficienza Clyde Northcutt dell’agenzia governativa che monitora le attività di entità soprannaturali come Babbo Natale o Fatina dei denti arriva per analizzare le prestazioni in calo del Polo Nord e la presenza di Fred a quel punto potrebbe mandare tutto all’aria.



