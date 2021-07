Fred De Palma a Battiti Live con “Ti raggiungerò”/ È fidanzato con Anitta?

Fred De Palma per molti il RE del reggaeton italiano

Fred De Palma è il leader indiscusso del reggaeton italiano, un genere musicale grazie al quale ogni estate spopola nelle maggiori classifiche. Lo vedremo a Battiti Live 2021 con Ti raggiungerò. Il suo ultimo singolo di successo, prodotto dalla premiata coppia Takagi e Ketra e cantato in coppia con la star brasiliana Anitta, si chiama Un altro ballo. Secondo una recente intervista il suo è un successo da assaporare piano piano. Non parte subito con tante visualizzazioni su You Tube, non raggiunge grandi stream con Spotify, non raggiunge presto il primo posto in classifica.

Il motivo è da attribuire al genere da lui cantato, che non è immediato ma ha bisogno di tempo per essere apprezzato. Secondo Fred De Palma, il suo ultimo Album lo rappresenta al meglio rispetto a quello precedente, in quanto, il reggaeton è ben espresso. Sempre a proposito del genere che lo caratterizza, egli non pensa che non sia gradito alla gente, perché ritiene che anche nei confronti del rap all’inizio c’era tanto scetticismo, adesso invece è divenuto uno dei generi più in voga. Anche per il reggaeton sarà così indubbiamente, perché i gusti cambiano, la gente si evolve.

Fred De Palma, i rumors del flirt con Anitta

Nonostante la sua collaborazione con la bellissima cantante brasiliana Anitta, tra lei e Fred De Plama, stando agli ultimi rumors, pare non ci sia del tenero, ma solo un rapporto professionale. Negli ultimi mesi, infatti, il cantante è stato al centro di numerosi gossip che lo vedevano coinvolto sentimentalmente con due donne, una è la sua partner musicale e l’altra, pare sia la sua vera fidanzata. Lei si chiama Beatrice Vendramin ed è una giovane cantante e attrice che lavora spesso come modella. Stando ai ben informati il cantante è in polemica con alcuni rapper perché pare non abbiano più voluto collaborare con lui.

Rispetto ai suoi colleghi non segue molto i profili Instagram e Facebook, pur vantando tanti follower, a conferma di quanto sia un personaggio davvero riservato. La carriera di Fred De Palma è iniziata nel 2012, quando ha iniziato a collaborare con alcuni rapper famosi come Marrakash, Moreno, Clementino. Gli ultimi suo successi, prodotti da Takagi e Ketra soni tutti diventati dischi d’oro. Il tour che lo avrebbe visto protagonista lo scorso anno purtroppo è stato annullato a causa della pandemia. Ti raggiungerò è la colonna sonora ufficiale dello spot Wind Tre. Non ci sono interviste o pubblicazioni recenti dell’artista degne di nota.

Ecco il video de suo ultimo tormentone “Ti raggiungerò”





