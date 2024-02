FRED DE PALMA A SANREMO 2024 CON “IL CIELO NON CI VUOLE”/ Dedica ai genitori e… Fantasanremo!

Ghali presenta Fred De Palma a Sanremo 2024: l’abbraccio e la performance!

Comincia anche la seconda puntata di Sanremo 2024. Il primo cantante ad esibirsi è Fred De Palma, presentato da Ghali: il titolo della canzone è ‘Il Cielo non ci vuole’, un brano un po’ diverso rispetto a quelli del suo repertorio. Si tratta di un pezzo che parla di una storia d’amore finita in maniera un po’ turbolenta, ma pur sempre una storia importante. “Sarà fantastico morire ancora morire per te”, recita il ritornello. “Invece di tenerti lontana da me, ti ho fatta solo piangere” prosegue ancora. Dopo l’esibizione, il cantante ringrazia l’orchestra e dedica la canzone ai suoi genitori, Antonio e Mimma, non prima di ricevere i fiori da Ghali. Scherza poi: “Devo fare punti al Fantasanremo quindi li regalo al direttore d’orchestra!”. (agg. JC)

Fred De Palma a Sanremo 2024: la prima apparizione sanremese!

Verso le ore 1.25, Fred De Palma ha fatto la sua apparizione sul palco di Sanremo 2024. Il cantante piemontese, di solito esponente del reggaeton nostrano, è riuscito a farsi notare per una performance un po’ differente rispetto alla sua prassi. L’artista ha portato all’Ariston un brano piuttosto mosso, seppur parli di una storia d’amore finita in maniera turbolenta. L’inquietudine sentimentale regna sopra ogni altra cosa nel pezzo intitolato Il cielo non ci vuole, anche se non sembra il classico brano melenso in salsa sanremese.

Si nota qualche sfumatura dance ed elettronica in una canzone più complicata di quanto si possa immaginare, ben arrangiata dall’orchestra dell’Ariston. Non è il suo tipico sound concepito per riempire le discoteche durante la stagione estiva, ma una composizione più impegnata ed elaborata. La base del produttore Jvli ha reso la canzone abbastanza ballabile. Dando invece un’occhiata al suo look, Fred ha scelto di puntare sul total black e un outfit piuttosto canonico e impeccabile, con qualche piccolo dettaglio workwear. Niente di rivoluzionario, ma comunque riesce a fare la sua buona figura all’interno della kermesse musicale più importante del nostro paese, e al giorno d’oggi non è assolutamente una cosa da poco.

Fred De Palma a Sanremo 2024 con “Il cielo non ci vuole”, il video: non brilla nelle classifiche

Gli scenari di Fred De Palma per le prossime serate del Festival 2024 sono difficili da tracciare. L’artista non fa parte della lista dei primi cinque e non è tra i potenziali favoriti, ma può comunque cogliere l’occasione importante di farsi notare per la stagione radiofonica. L’artista si piazza, infatti, alla posizione 24 della classifica di Spotify.

D’altronde, questo deve essere l’obiettivo di chi decide di prendere parte a una competizione canora piuttosto impegnativa sotto l’aspetto sia fisico sia psicologico, dato che non è facile mantenere standard qualitativi elevati per quattro serate su cinque. Quello di Fred non sembra un pezzo forte per l’estate, ma potrebbe dar vita a un nuovo percorso con qualche sfumatura cantautorale che potrebbe lanciare la sua carriera. Scopriremo nei prossimi giorni, ma soprattutto nei prossimi mesi, se il buon De Palma manterrà le promesse e resterà a lungo sulla cresta dell’onda, magari lanciando un ulteriore singolo per i periodi più caldi dell’anno.

