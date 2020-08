Fred De Palma/ Anitta non fa rimpiangere Ana Mena: “Paloma” è un successo

Fred De Palma ha vissuto uno scossone nella sua carriera nell’ultimo anno. Nonostante sia sempre stato sulla cresta dell’onda, due featuring assolutamente azzeccati gli hanno permesso di fare un ulteriore salto in avanti. Un anno fa con Ana Mena faceva uscire “Una volta ancora” che ha raggiunto su Youtube i 180 milioni di visualizzazioni. Due settimane fa poi è uscito, sempre sul tubo, con “Paloma” stavolta accompagnato dall’altrettanto bella Anitta. In appena 14 giorni è riuscito a raggiungere quasi 8 milioni di views confermando che cantare insieme a una bella ragazza ha sicuramente i suoi grandi vantaggi. I fan non possono che essere felici di rivedere il cantante sempre più presente su radio e televisioni a dimostrazione che il suo stile ben si sposa anche col commerciale, dopo anni passati a lavorare più per la nicchia. Torna stasera, 10 agosto 2020, su Italia 1 con Battiti Live occasione che gli permetterà ancora una volta di essere protagonista sulla televisione nazionale.

Fred De Palma, il litigio con Ana Mena

Mentre Fred De Palma spopola con Anitta, grazie al brano Paloma, arriva il litigio con Ana Mena protagonista di un featuring di altrettanto successo con “Una volta ancora”. Si era parlato già di un loro litigio quando l’artista si era esibito proprio a Battiti Live con la canzone ma senza Ana Mena rimasta nel backstage. L’entourage dell’artista ha fatto però subito chiarezza, specificando che il tutto era dovuto a una scelta di buon senso delle case discografiche che volevano evitare di far cozzare il successo con quello del nuovo brano della ragazza “A un passo dalla luna” cantato con Rocco Hunt. Di recente però il blogger Amedeo Venza ha specificato che in realtà tra i due ci sia un po’ di tensione con Fred che non avrebbe gradito la scelta di Ana di fare un duetto con Rocco Hunt. Questo avrebbe portato a una lite che però al momento non trova conferme ufficiali.

