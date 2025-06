Tra gli ospiti dell’evento Radio Zeta Future Hits Live 2025 c’è anche Fred De Palma. Federico Palma (questo il suo vero nome) è uno dei cantanti più popolari degli ultimi anni, riuscendo a scalare le principali classifiche italiane. Ma, andiamo a conoscere meglio la carriera e la vita privata dell'”hitmaker”. Fred è nato il 3 novembre 1989 a Ceva, in provincia di Cuneo, ma è cresciuto a Torino. Fin da giovane, ha scoperto la sua passione per il mondo della musica, iniziando a farsi strada nella scena hip hop torinese, partecipando a diverse sfide di freestyle.

La svolta, però, è arrivata nel 2010, quando ha formato il duo “Royal Ryhmes” con Dirty C, pubblicando il suo primo album. Da lì a poco, però, ha deciso d’intraprendere una carriera da solista, firmando per l’etichetta discografica di Marracash, “Roccia Music”. Pian piano, però, il cantante si è allontanato sempre di più dal rap per concentrarsi su sonorità raggaeton e latin pop, diventando uno dei pionieri di questo genere in Italia. In particolare, nel 2019 ha ottenuto un successo straordinario con il brano “Una volta ancora”, realizzato in collaborazione con Ana Mena, diventando uno dei tormentoni estivi più amati e ascoltati degli ultimi anni.

Per quanto riguarda la vita privata, Fred De Palma è finito spesso al centro del gossip. Tra le relazioni più note c’è quella con la fashion blogger Valentina Fradegrada e, successivamente, con l’attrice Beatrice Vendramin. In passato, si era parlato anche di una possibile frequentazione con Ana Mena, ma i due non hanno mai confermato il gossip. Nel 2023, invece, ha ufficializzato la sua relazione con la modella e influencer Jori Delli, ex volto di SportItalia. Per il cantante, si tratta di una storia molto importante, arrivata in un momento di grande maturità personale.

Nel corso degli anni, Fred ha raccontato di aver attraversato momenti difficili nella sua vita personale. Difatti, ha ammesso di aver sofferto di dipendenza dal gioco d’azzardo e di essere rimasto coinvolto in relazioni tossiche. L’incontro con Jori, infatti, ha rappresentato un punto di svolta. Grazie a lei, ha ritrovato l’equilibrio e serenità sul piano affettivo. Oggi, Fred si divide tra Milano e Madrid, rimanendo sempre una grande presenza nella scena musicale italiana.