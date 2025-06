Fred De Palma, il re del reggaeton italiano pronto ad infiammare l'estate e il Tim Summer Hits: “Per avere successo devi sgomitare e..."

Il re delle hit estive è pronto a prendersi la scena musicale anche quest’anno. Dopo aver sfornato un successo dietro l’altro, spesso al fianco di Ana Mena, Fred de Palma si prepara ad una stagione da protagonista. L’appuntamento imminente è con il Tim Summer Hits, dove il cantante si presenta con il brano Barrio Lambada, facendoci immergere appieno nel clima estivo. “E’ quasi un genere a parte. Mescolo parecchio, metto insieme un po’ di tutto”, ha detto Fred de Palma in una bella intervista rilasciata al sito Fun Week. La canzone promette davvero bene, infatti ha già macinato numeri importanti sui vari canali social e di streaming in queste settimane, diventando virale anche su TikTok grazie ad un ritornello potente ed un ritmo effervescente.

Così Fred de Palma dimostra ancora una volta di saper come costruire un tormentone musicale. Da D’estate non vale ad Una volta ancora, passando per Paloma, Ti raggiungerò ed Exstasi, Fred de Palma si è ritagliato uno spazio importante nel panorama musicale attuale.

Nel nuovo brano parla di un’Italia “bella e un po’ cattiva”. Ma il termine “spietata sarebbe più corretto, soprattutto nel mondo del lavoro: devi davvero sgomitare per farti spazio”, dice ancora Fred de Palma nell’intervista a Fan Week. Lui di sicuro ha sgomitato parecchio per farsi strada, fin da quel lontano 2012 quando cominciò come freestyler facendosi notare nel circuito di MTV Spit.

Poi l’inizio della carriera da solista e la vera svolta di carriera nel 2015, quando firma con Warner Music e inizia a sperimentare con il reggaeton, diventando un pioniere del genere in Italia. Oggi il suo nome è conosciuto in tutta Italia e non solo. Le sue hit sono un appuntamento fisso ogni estate