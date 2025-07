Fred De Palma, chi è: gli esordi sulla scena torinese e milanese. Poi i concorsi di freestyle e il successo: "Sanremo? Il prossimo lo vinco"

A 19 anni Fred De Palma, originario della provincia di Cuneo, ha cominciato la sua carriera nel mondo della musica. Il suo avvicinamento al rap è arrivato in maniera tragica: come raccontato al Corriere della Sera fu la morte di un suo amico a spingerlo verso quella strada. “Mi sono avvicinato alla musica in un modo molto spiacevole. A 19 anni è morto un mio amico in un incidente d’auto e io non sapevo come gestire quel dolore e quindi ho iniziato a scrivere” ha raccontato Fred.

Dopo aver deciso di fare musica, l’artista ha conosciuto alcune personalità di spicco della scena musicale torinese. Portato per il freestyle, ha preso parte in quegli anni a diversi concorsi, arrivando sempre fino in fondo grazie al suo talento e alla sua predisposizione naturale, che oggi ne fa uno dei rapper più amati. In poco tempo, grazie alla bravura nel freestyle, la fama di Fred è cominciata a crescere, tanto da rendere il suo nome riconoscibile tra Torino e Milano, dove poi nel 2010 ha conosciuto Dirty C., creando con lui il gruppo Royal Rhymes. Firmato il suo primo contratto discografico proprio nel 2010, Fred ha continuato a prendere parte. Accorsi di freestyle, vincendone la maggior parte: nel frattempo ha pubblicato però il suo primo album con i Royal Rhymes, seguito dal suo primo EP.

Fred De Palma, chi è: “Il prossimo Sanremo? Lo vinco”

Nel 2010, dopo l’esperienza nel duo, Fred De Palma ha deciso di intraprendere una carriera da solista, incidendo il primo album “F.D.P.”, collaborando con diversi artisti tra cui Marracash, entrando a far parte del suo collettivo Roccia Music. Diversi, in questi anni, i successi di Fred De Palma che nel 2015 ha pubblicato il suo terzo album, “BoyFred”. Ottenuta la popolarità sperata proprio grazie ad alcune hit e collaborazioni giuste, il rapper piemontese ha cominciato a collaborare anche con diversi produttori come Takagi & Ketra.

Nel 2024 Fred De Palma ha preso parte per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Il cielo non ci vuole”, arrivato all’ultimo posto. Scherzando, al Corriere della Sera, ha raccontato: “Il prossimo Sanremo? Lo vinco di sicuro”. Sempre nel 2024 ha lavorato con Guè e Rose Villain, mentre nel 2025 è arrivato il featuring con Baby Gang.