Fred De Palma è tra gli ospiti della semifinale del serale di Amici di Maria De Filippi, il talent show di successo condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Il re del reggaeton è pronto a far ballare tutto il pubblico di Amici, ma anche di Canale 5 con il suo nuovo singolo “Sexy Rave” in cui ha collaborato con Baby Gang, il giovane rapper che tanto si sta facendo conoscere ed apprezzare tra le nuove generazioni. Un brano energico che mixa le sonorità latine e internazionali da sempre l’anima pulsante della musica di Fred De Palma che ha deciso di puntare sull’attitudine urban e cruda che ha permesso a Baby Gang di farsi strada prima nel mondo del rap e poi della musica mainstream.

Una carriera di grande successo quella di Fred De Palma che ha all’attivo 45 dischi di Platino, 41 dischi d’Oro e milioni di ascoltatori su Spotify grazie a singoli potentissimi come “Una volta ancora”, “D’estate non vale” e il recente duetto “Mmh” con Rose Villain.

Per tutti Fred De Palma è il re delle sonorità latine, anche se spesso le musiche latine in Italia vengono associato sempre e solo al periodo estivo. “In Italia ci sono due cardini: Sanremo e la stagione estiva” – ha dichiarato dalle pagine di MensHealth precisando – “Per il reggaeton in Italia l’estate è stata il punto zero ma adesso la stiamo superando”. Il rapper ha cercato di superare anche i confini nazionali portando la sua amica in Sud America da collaborando con grandi nomi della musica locale: “l’italiano è una lingua che affascina tutti, ma allo stesso tempo diventa un ostacolo”.

Il rapper, infatti, ha precisato come il pubblico voglia si ballare e divertirsi, ma anche capire cosa sta ascoltando. Infine sui tantissimi featuring realizzati ha detto: “sono state tutte scelte mirate e funzionali al successo del pezzo”.