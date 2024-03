Fred De Palma choc: “Ho perso soldi sdraiato sul divano”/ “Così ho capito di essere dipendente dal gioco”

Fred De Palma e la dipendenza dal gioco

Fred De Palma, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera in edicola il 27 marzo 2024, parla del suo passato e svela di essere stato dipendente dal gioco. “La vittoria non era mai abbastanza. Non era importante quanto vincevo se sapevo che potevo vincere di più, e non era importante quanto perdevo se sapevo che potevo perdere di più”: con queste parole, Fred De Palma comincia a raccontare il periodo buio che ha vissuto e dal quale ne è uscito grazie ad un percorso psicologico. Schietto e sincero, l’artista ha spiegato quanto sia pericolosa tale dipendenza soprattutto se non devi mai uscire di casa.

“Perdevo i soldi sdraiato sul divano, con il cellulare in mano. O nel letto. Senza uscire di casa. Pericolosissimo, non devi neanche fare la fatica di andare al casinò. Ho perso cifre molto alte, un insulto alle persone che lavorano”, ha aggiunto.

Fred De Palma: così è uscito dalla dipendenza

Non è stato facile per Fred De Palma capire di avere una dipendenza che “non è solo mentale, ma è anche fisica: sudi, tremi, il pensiero ossessivo ti rincorre. Non mi piace dire che ora “ho vinto”, anche perché visto il tipo di dipendenza non è il caso. Sai che è un impulso che sarà sempre dentro di te, e sta a te riuscire a domarlo”. Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere, Fred ha spiegato di aver cominciato a scrivere dopo un evento tragico, la morte di un amico.

Oggi, scrive le sue canzoni ispirandosi alle sue esperienze di vita. Con la musica, la sua vita è totalmente cambiata e, pensando al futuro e al Festival di Sanremo a cui ha partecipato nell’edizione vinta quest’anno da Angelina Mango, spiega che parteciperà nuovamente lanciandosi anche in una previsione: “Il prossimo lo vinco io”.













