Fred De Palma con Anitta/ “Paloma” disco di platino con 20 milioni di streaming

Fred De Palma e Anitta ospiti della seconda puntata dei Seat Music Awards 2020, i premi della musica condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e trasmessi in prima serata su Rai1. La coppia musicale dell’estate 2020 è pronta a far cantare e ballare tutti con “Paloma”, la super hit dell’estate recentemente certificata disco di platino per aver infranto i 20 milioni di streaming. Un successo dietro l’altro per il rapper che lo scorso anno è stato il re dell’estate con “Una volta ancora” cantata in duetto con Ana Mena. Quest’anno il rapper ha scelto una nuova compagna di “avventura” con cui è riuscito ugualmente nell’intento: conquistare le classifiche di vendita e dello streaming. Un successo strepitoso per “Paloma” complice anche un videoclip registrato tra Positano, la location scelta da Fred, mentre Anitta si trovata a Rio De Janerio in una bellissima villa. Intervistato da l’Officiel, il cantante poco prima dell’uscita del singolo “Paloma” ha dichiarato: “la musica è di per sé una valvola di sfogo e dopo questi mesi tanto difficili credo che noi artisti abbiamo più che mai il compito di portare qualcosa di positivo nella vita delle persone. Spero che possa colorare la vita di chi l’ascolta, trasformandosi poi in un ricordo felice, quando la si risentirà tra qualche tempo”.

Fred De Palma dopo Paloma con Anitta arriva un nuovo album

Non solo, Fred De Palma ha anche raccontato come mai ha scelto di tornare sulla scena musicale con un altro duetto sempre condiviso con una voce femminile. La scelta di Anitta non è stata casuale: “ché la presenza di un talento come Anitta, rende il pezzo migliore. In passato cantavo quasi sempre da solo, ma quando ho registrato il brano, Il cielo guarda te, ho capito che in due avremmo dato qualcosa in più. Anitta è pazzesca e non mi fa paura darle spazio perché è la canzone la cosa più importante, anche di me”. I progetti del rapper però non sono finiti qui, visto che dopo il grande successo di “Paloma” è al lavoro per il nuovo album. Un disco di cui al momento non c’è ancora una data di uscita come ha precisato proprio De Palma: “ci sto lavorando, voglio condividere l’ondata di creatività che mi ha travolto durante il lockdown. Quando è iniziata la quarantena ero appena rientrato da un viaggio tra la Colombia e Miami, due piazze fondamentali per la scena reggaeton. Ero carico di esperienze e rinchiuso in casa come tutti, mi sono dedicato totalmente alla musica”.



