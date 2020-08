Fred De Palma/ “Ho scritto molto, presto arriverà il nuovo disco!” (Battiti Live)

Fred De Palma torna sul palco di Battiti Live assieme ad Anitta. I due si esibiscono nel loro ultimo successo, poi è Fred a rimanere sul palco assieme ad Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. L’artista racconta cos’è accaduto negli ultimi mesi e l’assiduo lavoro di scrittura che ha portato alla creazione del suo ultimo lavoro discografico. “Sono stato a Miami per oltre un mese, ho incontrato un sacco di artisti che stimo molto… avevo voglia di incontrarli, confrontarmi e ho anche scritto molto, – racconta De Palma, che così annuncia – quindi molto presto arriverà un disco! Sono molto contento!” Una grande notizia per i fan che non vedono l’ora di scoprire tutti i suoi ultimi lavori. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Fred De Palma torna a Battiti Live

C’è anche Fred De Palma, tra gli ospiti della seconda puntata di Battiti Live 2020, in onda questa sera in differita su Italia 1. Il rapper torinese ha da poco presentato il suo nuovo singolo Paloma (primo del nuovo album), in coppia con Anitta, cantante e attrice brasiliana che De Palma si è detto “onorato” di aver coinvolto. Il sound del disco in questione è reggaeton, internazionale, e ciò è stato possibile anche grazie alle numerose collaborazioni messe in atto a questo scopo. L’uscita è prevista per settembre; intanto, Fred si gode il successo di Paloma e del videoclip del brano girato tra Italia (Positano) e Brasile (Rio de Janeiro), due location marittime che hanno fatto da sfondo rispettivamente alle sue scene e a quelle con protagonista Anitta. Proprio come i due interpreti, anche questi luoghi hanno per così dire interagito a distanza, mostrandosi più vicini e con più punti di contatto di quanto si possa pensare.

I successi di Fred De Palma

In Italia e Spagna, Fred De Palma si è conquistato una buona fama soprattutto con il singolo Una volta ancora (in spagnolo, Se iluminaba) certificato cinque volte Platino e con oltre 300 milioni di streaming. La canzone è top 40 nelle classifiche di vendita da oltre un anno, mentre il videoclip conta ben 180 milioni di visualizzazioni. Triplo Disco di Platino anche per la versione ‘esportata’ di questo successo, dinamica che si ripete almeno in parte quest’anno con Paloma: “Visto il grande successo dell’anno scorso”, spiega Fred in un’intervista del 30 luglio a Sky tg24, “la mia idea era di uscire dai confini italiani. Il mio grande sogno era collaborare con Anitta. È una superstar non solo latinoamericana, ma a livello mondiale. Ho avuto l’opportunità di fare questo brano insieme a lei, l’ho fatta cantare anche in italiano. Un sogno!”.

Fred De Palma racconta il suo processo creativo

Il singolo Paloma arriva in un periodo particolare per il mondo della musica e per l’Italia tutta, segnata dal corso di una pandemia che adesso sembriamo esserci finalmente lasciati alle spalle. “Il momento quarantena è stato di estrema creazione”, racconta ancora Fred De Palma, “ho fatto tantissima musica. Ho cercato di concentrarmi su qualcosa di costruttivo. Se mi focalizzavo sulle cose tristi rischiavo di cadere in quel vortice. Ho usato quel periodo per fare qualcosa di positivo e per portare qualcosa di nuovo nella mia musica. Questa estate sarà ancora più bella perché stiamo riprendendo piano piano la nostra vita”. E per il dopo-estate, invece? “A settembre (oppure ad ottobre) uscirà il mio nuovo disco, al quale ho lavorato tantissimo. Sono stato a Miami, in Colombia, sono molto contento di quello che sta uscendo fuori, non vedo l’ora. Sarà un disco tutto reggaeton ricco di collaborazioni nazionali e internazionali”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA