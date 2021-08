Fred De Palma/ “Così ho scoperto il reggaeton e Anitta”

S’intitola Unico il nuovo album di Fred De Palma, cantante torinese classe 1989 che questa sera vedremo sul palco dell’evento Rtl 102.5 Power Hits in programma all’Arena di Verona. Nel corso della serata, infatti, verrà decretato il successo ‘migliore’ tra quelli più trasmessi dalle radio in questi ultimi tre mesi estivi, e Fred è in gara con Un altro ballo, brano inciso da poco insieme alla superstar brasiliana Anitta.

Le sonorità dell’America Latina, in realtà, sono presenti in tutto l’album, e non soltanto in questo singolo. Per entrare al meglio nel clima, De Palma è stato un po’ di tempo in Colombia: “Prima a Miami”, precisa lui in un’intervista del 16 luglio a Billboard. “Ho fatto Miami-Colombia-Milano-chiuso dentro senza poter uscire per la pandemia. Avevo già un disco pronto ma era completamente diverso da Unico. Meglio così. Del resto, scrivere a Milano un album reggaeton non mi sarebbe venuto benissimo”.

Fred De Palma racconta la produzione dell’album Unico

Per realizzare questo album, Federico – questo il vero nome di Fred De Palma – ha voluto soggiornare proprio nei posti dove è nato il reggaeton insieme anche a Takagi & Ketra, che hanno diretto il disco musicalmente. Unico è formato da ben quattordici canzoni e otto collaborazioni con Gué Pequeno, Anitta e Samurai Jay, ma anche Boro Boro e altri.

Risolutivo soprattutto l’incontro con i suoi produttori e direttori artistici Takagi & Ketra: “Loro sono stati tra i primi a credere nel reggaeton e soprattutto in me”, spiega Fred De Palma. “Mi hanno portato loro a Miami e in Colombia a farmi conoscere le persone con cui già lavoravano. Del resto, hanno prodotto dei pezzi mondiali di personaggi pazzeschi. Hanno improntato tutto sul reggaeton, senza alcuna paura”. Con Anitta, invece, era già in contatto almeno da un anno, vale a dire da quando i due hanno prodotto insieme il singolo Paloma, altro tormentone dell’estate 2020.

