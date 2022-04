Fred De Palma/ Dalla ex fidanzata Valentina Fradegrada al successo con “Romance”

Fred De Palma torna in tv tra i protagonisti della nuova puntata della kermesse canora “MCS – Il viaggio nella musica” trasmesso lunedì 18 aprile 2022 in prima serata su Italia 1. Il rapper presenta dal vivo il nuovissimo singolo “Romance” e si gode il grandissimo successo. Intervistato da Billboard ha parlato proprio di come il reggaeton sia una musica che conquista ascolto dopo ascolto. La conferma arriva proprio dai numeri dei suoi singoli diventati delle vere e proprie hit da milioni di streaming. Alla domanda se la gente odi il reggaeton, il rapper ha risposto: “ma no, dai! Se lo odiassero non venderei così tanti dischi! Oggi non credo sia più così. Anche sul rap all’inizio le persone dicevano che facesse schifo. Vigeva lo stereotipo “rapper = Yo, yo, fratello”. Comunque, se noi apriamo ora Spotify troviamo almeno 15 pezzi di artisti che fanno reggaeton, o provano a farlo, quindi significa che è cambiato anche il loro gusto, non soltanto quello del pubblico”.

Non solo, ha poi raccontato come nascono le sue canzoni dall’animo tipicamente italiano: “la melodia, il modo di scrivere e di concepire le metafore rimangono sempre e comunque italiani. Anche il mondo latin si basa sulle punchlines ma in maniera diversa. E poi prendi Un altro ballo: senti che è italiano per quanto sia reggaeton, non potrebbe mai essere di Daddy Yankee, per dire!”.

A parte il successo nella musica, Fred de Palma si è dedicato anche all’amore. In passato, infatti, è stato legato alla fashion blogger bergamasca Valentina Fradegrada. Una storia d’amore importante: prima l’incontro nel 2016 e poi la nascita di un sentimento anche se nel 2018 i due hanno deciso di prendersi una pausa. A rivelarlo fu proprio il rapper che sui social raccontò anche di essere tornato a casa della ex per riprendere alcune cose e ci ha trovato un altro ragazzo dietro la porta.

Valentina Fradegrada dal canto suo si difende dicendo che quel ragazzo lo aveva conosciuto dopo la fine della storia con il rapper e che avevano vissuto una storia complicata. Che dire una relazione finita nel peggiore dei modi. Per Fred de Palma poi si è parlato di un flirt con Ana Mena, ma entrambi hanno sempre smentito la cosa.

