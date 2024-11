Da qualche tempo a questa parte il cuore di Fred de Palma batte per la bella Jori Delli. Il cantante di Extsasi, Una volta ancora e Ti raggiungerò dice di aver messo la testa a posto da quando ha trovato l’amore dell’ex conduttrice di Sportitalia. E non ci pensa due volte a scardinare e rinnegare tutte le abitudini che muovevano le sue giornate, prima di conoscerla. “Ho sempre vissuto le relazioni in maniera poco profonda”, ammette in una bella intervista rilasciata a Cosmopolitan.

Jori Delli, fidanzata Fred De Palma?/ L'incontro che ha cambiato la vita del re del reggaeton

“Ho sempre pensato che fosse più importante conquistare una donna più che riuscire a tenerla con sé. Invece starci insieme è più bello di conquistarla. Le esperienze di una notte, di una settimana, mi facevano male, mi toglievano serenità”, spiega ancora parlando del suo passato sentimentale. A quanto pare c’era parecchio via vai nella vita privata del cantante, ma nulla di particolarmente serio per Fred de Palma.

Jori Delli, fidanzata Fred De Palma?/ Il re del reggaeton italiano: "mi ha reso una persona serena"

Fred de Palma, tutto a gonfie vele con la fidanzata Jori Delli?

“Un uomo che va a letto con tante donne è visto come un super uomo, ma ho capito che a me faceva male”, assicura il cantante. Con Jori Delli le cose sono cambiate completamente, forse perché per la prima volta nella sua vita, Fred de Palma ha assaporato il vero amore. “Conquistare una donna tutti i giorni è molto più bello, e starci insieme mi ha cambiato. Mi ha reso sereno, come mai ero riuscito a essere”, le sue parole.

Il classe 1989 e la sua fidanzata si amano alla luce del sole, ma rispetto alla grossa popolarità di cui godono condividono col pubblico il minimo e indispensabile del loro amore. Sbirciando sui social della modella, ad esempio, vediamo che l’ultimo scatto insieme risale a diverso tempo fa, con tanto di dedica reciproca, sotto una bella foto in cui le ha tra le mani una rosa rossa e lui la bacia amorevolmente.

Jori Delli, fidanzata Fred De Palma/ Il cantante: "starci insieme mi ha cambiato, mi ha reso sereno"