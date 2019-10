Fred De Palma/ Dedica alla fidanzata Beatrice Vendramin: “Sei la cosa più bella che abbia mai visto!”

Fred De Palma mette da parte il rap per dare spazio al reggaeton. “Negli ultimi anni ho scoperto questo mondo e visto che mi annoio a fare sempre la stessa cosa, esplorarlo anche da autore è stato per me molto stimolante. Tanto più che, per quanto vada per la maggiore, in Italia non abbiamo una scena vera e propria. Ma poi qualche punchline ce la butto dentro comunque…”, racconta il cantante in una intervista a TgCom24. Dopo la pubblicazione di “Uebe”, il suo nuovo progetto discografico è volato nei download e stasera sarà presente ad Amici Celebrities, nel corso del quarto appuntamento in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Maria De Filippi ha passato il testimone a Michelle Hunziker, portando in scena anche il “rapper” per questa nuova puntata che promette scintille e ripescaggi. “UEBE vuol dire baby”. Ha spiegato di recente Fred parlando del titolo del suo nuovo lavoro: “UEBE rappresenta il cambiamento, inventare qualcosa che prima non c’era e renderla tua. UEBE è l’inizio di un movimento”.

Fred De Palma ospite ad Amici Celebrities: “Ecco Uebe, il nuovo album!”

Nel nuovo album di Fred De Palma, la musica latina la fa da padrona. “Prevalentemente è quello. Perché anche l’uso dell’autotune fa un po’ parte della cultura del mondo del reggaeton. Lavorare sull’album è stato semplice e naturale perché è stato il frutto dell’impostazione che avevo dato in generale alla mia musica. E’ stato tutto molto spontaneo e per questo stimolante”, racconta sempre a TgCom24. Le collaborazioni sono nate soprattutto dal reciproco rispetto artistico: “Mi sembravano i featuring giusti per questo album perché comunque tutti hanno a che vedere in qualche modo con la musica latina. Alla fine l’unico pezzo che si discosta di più da quel mondo è quello con Shade ma era talmente forte che volevo inserirlo comunque”. In ultimo, il cantante, ha parlato del suo modo di scrivere canzoni: “Credo che qui ci sia il bilanciamento perfetto tra la melodia e il testo. Perché comunque non ho voluto tralasciare il valore di scrittura che avevo negli altri brani ma ho aggiunto una componente melodica. Prima pensavo tanto al concetto da esprimere e un po’ meno alla melodia nelle strofe, mentre adesso deve avere tutto lo stesso peso. E quindi vivo anche dal punto di vista della scrittura un’evoluzione”.

Fred De Palma: la dedica alla fidanzata Beatrice Vendramin

Il buon Fred De Palma, da un po’ di tempo ha anche trovato l’amore tra le braccia della modella Beatrice Vendramin. Per lei, anche una dedica super romantica: “Ogni giorno ti dico che sei la cosa più bella che io abbia mai visto, perché ogni volta che ti guardo lo penso. Ci siamo conosciuti nel momento più folle e oscuro della mia vita, nessuno era mai riuscito a cambiarmi, tu sei riuscita a cambiarmi la vita. So che queste cose te le dico sempre, ma voglio che le sappiano tutti. Sei tutto il mio mondo, il mio punto di riferimento e la persona che ammiro di più, spero di riuscire a ricambiare tutto quello che hai fatto e fai per me. Ti amo”. Nel corso dell’ospitata di questa sera ad Amici Celebrities, il cantante interpreterà una sua canzone di successo mentre Pamela Camassa danzerà.



