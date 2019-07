Fred De Palma e Ana Mena / Una “coppia di platino” alla conquista di Battiti Live

“Una Volta Ancora è disco di platino in meno di due mesi. Non potevo immaginare tutto questo, grazie”. Con queste parole Fred de Palma e Ana Mena hanno ringraziato il proprio pubblico attraverso un messaggio condiviso coi follower di Instagram. Un post spolliciato da quasi 50.000 persone, in attesa del ritorno della coppia a Battiti Live 2019 per la quinta puntata registrata a Gallipoli. Fred De Palma e Ana Mena sono tra i tanti protagonisti attesi di questo penultimo appuntamento con il programma condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. La tappa di Gallipoli li vedrà riproporre il loro nuovo successo, ma sarà anche l’occasione per festeggiarlo insieme ai numerosi fan pugliesi. “Una Volta ancora” fresco del riconoscimento disco di platino farà ballare migliaia di persone questa sera, soprattutto i fan che in queste ultime ore si sono fatti sentire sui social con messaggi entusiastici.

Fred De Palma e Ana Mena a Battiti Live

Fred De Palma e Ana Mena si apprestano a salire sul palco di Battiti Live per la quarta puntata a Gallipoli. Dopo essersi aggiudicato il disco di platino per ‘Una volta Ancora’, la coppia ha ricevuto decine e decine di messaggi sui social, ma anche e soprattutto una marea di complimenti dal popolo di Instagram. I fan, ancora una volta, hanno dimostrato grande vicinanza ed entusiasmo, in vista dell’esibizione che li vedrà protagonisti questa sera. “Bisogna festeggiare questo bel successo”, scrive un fan. “Questo è solo l’inizio”, il commento di un altro follower di Fred De Palma e Ana Mena. “Abbiamo trovato la canzone dell’estate”, “Una Volta Ancora fa impazzire”, “Grazie a te per la musica che fai”. Di commenti come questi ce ne sono a bizzeffe sui rispettivi canali social, tutti o quasi favorevoli. “Un successo tutto meritato”, “Siamo orgogliosi di te, ti meriti tutto quanto Federico” si legge ancora sul profilo di De Palma.

Fred De Palma e Ana Mena a Battiti Live, con loro tanti altri ospiti

Non solo Fred De Palma e Ana Mena a Battiti Live 2019. La coppia del momento animerà la tappa pugliese a Gallipoli con il tormentone ‘Una Volta Ancora’, ma non saranno i soli a godersi l’abbraccio di piazza che si preannuncia gremita. Oltre ai due artisti, sul palco della famosa località balneare salentina troveremo Emis Killa, Alberto Urso, gli Stadio, Gigi D’Alessio, Dolcenera, Nek, Benji & Fede, Achille Lauro, Vegas Jones, Mondo Marcio, Baby K, Shade e Mamacita. Appuntamento fissato per questa sera alle 21.15 in prima serata su Italia 1. Musica, intrattenimento e leggerezza a Battiti Live. Un’ondata di musica sta per travolgere Gallipoli…



