Fred De Palma e Anitta video Un altro ballo/ Nuova hit dopo Paloma? Ritmo da spiaggia

La strada di Fred De Palma si incrocia di nuovo con quella di Anitta per “Un altro ballo“, il nuovo singolo estivo del duo che già nel 2020 ci ha fatto ballare con “Paloma“. Disponibile da venerdì 25 giugno in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali, è prodotto da Takagi & Ketra e farà parte del prossimo album del cantante di Torino in arrivo il 2 luglio e dal titolo “Unico”. Intanto, è stato anticipato dall’uscita di altri due singoli (“Ti raggiungerò”, già disco di platino, e “Pa La Cultura”) che lasciano pensare a un disco ricco di contaminazione, in cui ci saranno alcune delle sue canzoni più amate e altri duetti con importanti cantanti sia italiani che internazionali.

La scelta di rinnovare la collaborazione con la cantante brasiliana Anitta è la conseguenza dell’ottimo riscontro ricevuto la scorsa estate con “Paloma”, certificata triplo platino con oltre 50 milioni di stream su Spotify. Questa volta il ritmo si fa più da spiaggia sudamericana e conferma la capacità del nostro Fred De Palma di immedesimarsi molto bene in quelle vesti; da una carriera iniziata come rapper, oggi è considerato il primo artista italiano che ha portato il reggaeton nella scena musicale del nostro Paese.

Il successo internazionale di Fred De Palma

A confermare le capacità di Fred De Palma nella ricerca di uno stile diverso dal resto dei tormentoni estivi è il successo ottenuto anche oltre i confini nazionali. Conta oltre 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify ed è l’unico ad aver ottenuto la certificazione del quinto platino in Spagna con “Se iluminaba”, oltre ad aver raggiunto la posizione numero due dei singoli più ascoltati in un paese straniero.

Tra coloro che hanno visto in Federico (vero nome di Fred De Palma) un valido artista internazionale c’è Anitta che, da Rio De Janeiro, è diventata la più grande popstar mondiale femminile proveniente dal Brasile. In “Paloma” e in “Un altro ballo” canta in italiano, che sa parlare fluentemente insieme a portoghese, inglese e spagnolo, tanto da aver inciso musica in tutte e quattro le lingue. Nella sua carriera, Anitta ha collaborato con nomi molto importanti della musica, come Madonna, Major Lazer, Maluma, Ricky Martin, Alok e Ludmilla.

