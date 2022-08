Fred De Palma e Beatrice Vendramin și sono lasciati/ Lei: “Non voglio più saperne”

Beatrice Vendramin e Fred de Palma, è finita davvero: annuncio social della modella

E’ finita la storia d’amore tra Fred De Palma e Beatrice Vendramin, dopo quattro anni. Ad annunciarlo è stata la giovane modella, che ha voluto fare alcune precisazioni dopo i rumors di queste ore. D’altra parte non vi erano certezze sul fatto che i due si fossero realmente lasciati, dato che entrambi non hanno mai amato esporre più di tanto il proprio privato. Certo è che per quel poco, hanno fatto sognare tantissimi fan, adesso legittimamente delusi e amareggiati. Nonostante la differenza di età, lui dieci anni più grandi, Fred De Palma e Beatrice Vendramin hanno vissuto una relazione intensa e appassionante.

Fred De Palma/ L'amore per Beatrice Vendramin e la crisi smentita

Beatrice Vendramin, frecciatina all’ex fidanzato Fred de Palma: “Non voglio più saperne”

“Io e Fred non stiamo più insieme da un po’. Ogni sera ricevo molti video di lui con altre ragazze, ma preferirei non sapere cosa accade nella sua vita privata”, ha detto la ragazza attraverso una storia su Instagram, dove ha lanciato una stoccata all’ex fidanzato ed un messaggio ai suoi followers: “Siete sempre tanto carini con me, ma ogni sera ricevo video di lui con ragazze diverse e preferirei non sapere cosa accade della sua vita privata. Vi ringrazio tanto per essere sempre così premurosi con me”, ha ribadito Beatrice. Nel frattempo Fred De Palma ha già cambiato capitolo e si sta vivendo al massimo la sua nuova estate, a quanto pare da single.

Fred De Palma/ Botta e risposta coi fan a Battiti Live: "Siete stupendi". E loro...Beatrice Vendramin fidanzata Fred De Palma?/ Ancora assieme: "Perso la testa per lei"

