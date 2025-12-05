Fred De Palma, proposta di matrimonio per la compagna Jori Delli: le foto sui social non mentono e i fan attendono dettagli sulle nozze.

Aria di fiori d’arancio per Fred De Palma e la fidanzata Jori Delli; nessun annuncio ufficiale ma il matrimonio – dopo 2 anni di relazione – sembra essere un proposito più che concreto stando a quanto pubblicato sui social dal cantautore e rapper. Un tenero viaggio alle Maldive, una vera e propria fuga d’amore che a quanto pare ha avuto la funzione di propiziare la proposta di matrimonio da parte dell’artista per la sua dolce metà. Il tutto, documentato da alcuni scatti su Instagram – come riporta Chi Magazine – pubblicati proprio da Jori Delli, fidanzata di Fred De Palma e, a quanto pare, futura moglie.

Jori Delli, fidanzata di Fred De Palma/ Influencer tra moda e viaggi: in passato volto di Sportitalia

Una didascalia semplice e poco equivocabile “Per sempre”, con tanto di cuore rosso; a colpire è però ciò che descrivono le foto pubblicate da Jori Delli sui social. La fidanzata di Fred De Palma ha documentato una serata speciale con il cantautore condita da una cena romantica, un anello lucente e tanto romanticismo nell’aria; il menù perfetto per una proposta di matrimonio scintillante sulla quale i fan ora attendono ulteriori conferme e dettagli.

Jori Delli, fidanzata di Fred De Palma/ Tv e social tra calcio e moda: "Con lei ho trovato serenità"

Jori Delli, chi è la fidanzata e futura moglie di Fred De Palma: influencer laureata in Ingegneria Gestionale

Fred De Palma e Jori Delli si sposano: la proposta di matrimonio è arrivata e dopo 2 anni scanditi da romanticismo e discrezione sono dunque prossimi – come racconta Chi Magazine – a compiere il grande passo. Lui è ormai consacrato nella scena musicale italiana, lei (classe 1995) spicca come influencer con un background accademico nel contesto dell’Ingegneria Gestionale. Ha collaborato con Sportitalia ma il vero successo riguarda appunto il mondo dei social dove, tra le varie piattaforme, vanta migliaia di follower.