Fred De Palma “Il cielo non ci basta”, Finale Sanremo 2024/ “Vorrei collaborare con Angelina Mango”

Fred De Palma a Sanremo 2024 con “Il cielo non ci basta”: cambio di registra per il re del reggaeton

Fred De Palma con “Il cielo non ci basta” è in gara per la prima volta al Festival di Sanremo 2024. Il re del reggaeton, al momento, non ha lasciato il segno visto che il suo brano non è riuscito a convincere particolarmente la sala stampa, ma nemmeno la giuria delle radio e il pubblico da casa. Il rapper, infatti, è assente in tutte le classifiche TOP FIVE finora annunciate da Amadeus durante le prime serate del Festival della Canzone Italiana. Il brano non brilla nemmeno nelle classifiche streaming, visto che nella speciale classifica Spotify Sanremo dedicata alle canzoni più trasmesse del Festival la sua “Il cielo non ci basta” al momento è solo 23ima. Un risultato non molto entusiasmante per il cantante italiano che in passato ha sfornato successi come Una volta ancora, Se iluminaba e Ti raggiungerò con cui ha conquistato le classifiche streaming infrangendo record su record.

“Il cielo non ci vuole" testo completo canzone Fred De Palma Sanremo 2024 / "Pieni di rimpianti, fino a..."

Durante la serata dei duetti – cover, il cantante ha deciso di chiamare gli Eiffel 65. Una scelta non casuale come ha rivelato ai microfoni di SuperGuida Tv: “io sono fan da quando ero ragazzino. Li volevo assolutamente sul palco dell’Ariston con me. E’ stato tutto abbastanza naturale e spontaneo. Ci siamo sentiti, ci siamo accordati come impostare il tutto e ci siamo!”. Non solo, parlando della donne in gara a Sanremo 2024 ha anche confessato: “Angelina Mango è nella mia wave. Il pezzo è super fresco e quindi mi piacerebbe collaborare con lei”.

DUETTO FRED DE PALMA E EIFFEL 65, COVER MEDLEY/ L'Ariston si trasforma in una discoteca

Fred De Palma a Sanremo 2024: classificato ultimo da molti bookmakers

Dopo aver sfornato tormentoni su tormentoni che hanno cantare e ballare milioni di persone, Fred De Palma per il suo primo Festival di Sanremo 2024 come concorrente ha puntato su un brano incisivo e moderno dal titolo “Il cielo non ci vuole”. Una canzone intimista e lontana dalle sue “classiche hit” non pensata per il Festival come ha raccontato proprio Fred: “il pezzo non è nato per Sanremo, ma durante una sessione di lavoro prima dell’estate scorsa. «Lo abbiamo mandato ad Amadeus, gli è piaciuto, ma poi non ho saputo più niente fino all’annuncio di dicembre. Ho vissuto sei mesi di ansia”. Nella canzone parla d’amore, ma in un vesta nuova. E del resto chi più di lui può farlo che dalle pagine di GQ ha rivelato: “Ho sempre vissuto le relazioni in maniera poco profonda. Ho sempre pensato che fosse più importante conquistare una donna più che riuscire a tenerla con sé. Invece starci insieme è più bello di conquistarla. Le esperienze di una notte, di una settimana, mi facevano male, mi toglievano serenità”.

FRED DE PALMA A SANREMO 2024 CON "IL CIELO NON CI VUOLE"/ Dedica ai genitori e... Fantasanremo!

Questo cambio di “registro” musicale non ha particolarmente colpito il pubblico. Sui social, infatti, in tanti sono straniti da questa scelta: “rapper senza rap come #FredDePalma. Ma siamo sicuri sia giusto imboccare la via del melodico?” si domanda un ascoltatore, mentre un altro precisa – “Elegante , particolare senza cadere nella cafonaggine. La canzone è un tunz tunz più sobrio dei suoi reggaeton che è costruita proprio per n on stare solo nelle sequenze ma far suonare anche l’orchestra”. Non manca il commento di un estimatore che scrive: ” dispiace molto per Fred De Palma che è l’artista che viene classificato ultimo da molti bookmakers, ed è molto sottovalutato. Non dimentichiamoci che non porterà il suo classico reaggaeton e sarà pronto a stupirci”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA