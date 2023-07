Fred De Palma, Melodia Criminal con Ana Mena é il tormentone?/ Il traguardo su YouTube

Fred De Palma e Ana Mena si fondono sulle note di Melodia Criminal: esce il nuovo singolo estivo del duo latin-pop

Fred De Palma e Ana Mena tornano a unire le forze, sulle note del nuovo singolo estivo Melodia Criminal. Un brano che ha tutte le carte in regola per il pronto conseguimento della certificazione di vendite FIMI di disco d’oro e disco di platino. Questo, anche alla luce del positivo feedback che ora ottiene, pochi giorni dopo il rilascio avvenuto lo scorso 7 luglio 2023.

Il solo post d’annuncio del nuovo singolo, che Fred De Palma condivide con il web via Instagram, sulla collaborazione con Ana Mena, fa ora incetta di interazioni di consensi, tra like, commenti e condivisioni di piena approvazione. Il singolo, che ancor prima del rilascio é stato presentato dal duo latin-pop in occasione dell’evento estivo Battiti live, giunge dopo le prime due fortunate collaborazioni di Fred De Palma e Ana Mena, sulle note dei singoli D’Estate Non Vale e Una Volta Ancora. Sicuramente non sarà facile per il duo eguagliare lo stesso successo dei primi duetti, alla terza tornata estiva, ma il nuovo pezzo prodotto da Takagi & Ketra sembra convincente e promette davvero bene.

Il primo traguardo su YouTube Italia

Tanto che il brano, sulla piattaforma di plays YouTube Italia registra il primo traguardo musicale messo a segno, complice l’approvazione dei fandom dei due rispettivi artisti che si fondono in un’alchimia magica sulle note di Melodia Criminal. Con il nuovo video ufficiale del terzo singolo estivo in duetto, Fred De Palma e Ana Mena debuttano alla posizione #8 su YouTube Italia, conquistando la prima Top10, tra le tendenze per la musica e secondo i dati aggiornati alla data odierna 15 luglio 2023.

Un primo traguardo importante per Melodia Criminal, che quindi potrebbe a tutti gli effetti consacrarsi come il tormentone dell'estate 2023 made in Italy.

