Fred De Palma “scarica” Ane Mena per Anitta/ “Paloma” quando il raggaetton è magia…

Fred De Palma e Anitta hanno appena lanciato il video della nuova canzone, intitolata Paloma. Sarà un’estate importante per l’artista, reduce da un 2019 che gli ha regalato un grande successo nelle classifiche europee con il singolo Una volta ancora. Il nuovo video invece è stato registrato a Positano, una delle località amalfitane più amate dai volti noti dello spettacolo. “Quando ho visto che il singolo è stato primo in classifica per 8 settimane consecutive mi sono detto: allora questa volta è andata proprio bene”, ha dichiarato l’anno scorso. Il nuovo singolo invece rappresenta anche una nota di amarezza per De Palma, per via dell’emergenza sanitaria ancora in corso e le difficoltà che sta vivendo il mondo dello spettacolo. “Per la prima volta avrei potuto fare un tour di concerti vero“, ha scritto sui social annunciando il nuovo lavoro, “dove ci saremmo stati solo noi. Questo per ovvie ragioni non potrà succedere nell’immediato, ma vi prometto che è solo rimandato. Intanto non mi fermerò, farò uscire nuova musica, che un giorno canteremo insieme in un posto solo per noi”.

Fred De Palma, Paloma trend su Youtube e…

Fred De Palma ha già conquistato i trend di Youtube con il suo Paloma, il singolo che ha realizzato in collaborazione con Anitta. “Sta volando”, scrive infatti sui social, “1 in tendenza in Brasile, 2 in tendenza in Italia. 1.300.000 views in 24 ore. Vi amo”. Oggi, lunedì 26 luglio 2020, Fred De Palma sarà inoltre uno degli ospiti che vedremo a Battiti Live, in occasione della prima tappa a Otranto. “Uebeciti, Anitta ha postato di nuovo il video, vi chiedo di commentare il suo ultimo post con bandiere italiane, facciamoci sentire”, ha chiesto ai fan tramite Stories in queste ore. Un appello che è stato accolto subito dai fan, che si sono lanciati nell’impresa. “Mi sono appassionato al raggaetton ed è stato come quando scoprii il rap: magia”, ha dichiarato tempo fa a Il Corriere della Sera, parlando della sua decisione di cambiare genere musicale. “La provenienza urban li accomuna”, ha aggiunto, “ma con queste canzoni si riflette, si balla e si canta. Passai da Drake alle scelte melodiche innovative di J Balvin”. Un cambio di rotta avvenuto già l’anno scorso in occasione dell’uscita di Uebe, il quinto disco dell’artista. Il pubblico alla fine ha capito, ma l’uscita di Adios ha spinto De Palma nel mirino degli haters. “Aprivo i concerti di Salmo e mi fischiavano“, ha rivelato, “ho ingoiato il rospo e sono andato avanti perchè ci credevo“.

Video, Paloma con Anitta





