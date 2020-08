Fred De Palma, serata a Gallipoli senza mascherine/ È polemica: interviene il sindaco

Il rispetto delle norme anti-Covid in alcuni luoghi italiani continua ad essere non dei più ligi. È soprattutto quando si parla di locali all’aperto che la questione si infiamma. A scatenare la polemica nelle ultime ore è stato un evento che si è tenuto a Gallipoli, per la precisione alla discoteca Praja, dove migliaia di giovani si sono radunati per ascoltare Fred De Palma, molti più di quanti avrebbero potuto presenziare alla serata. Come fa sapere meteoweek.com, la serata, che si è svolta sabato scorso, “è stata di fatto un covo di violazioni delle norme anti-Covid. Tanto che non sono mancate le discussioni, sia a Gallipoli che nel resto del Paese, per il mancato rispetto delle regole.” Chiaramente quello che ha visto Fred De Palma protagonista non sarà l’unico evento della stagione e, dunque, l’unico momento in cui potrebbero registrarsi situazioni simili.

Interviene il sindaco Stefano Minerva

In merito si è espresso anche il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, che ha dichiarato: “Quando in un paese di 20mila abitanti si riversano 80-100mila turisti non è facile controllare tutto, ci stiamo provando ma non è semplice”. Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, invece ha annunciato nuovi provvedimenti in arrivo per tenere la situazione quanto più possibile sotto controllo: “Ci stiamo già provando – ha dichiarato Emiliano – . La polizia locale ogni giorno è impegnata nei controlli nelle aree più a rischio, ma capirà bene che controllare tutto è impossibile“. Non si è espresso in merito Fred De Palma, che ha invece ricordato l’appuntamento a Battiti Live per questa sera, 10 agosto.



