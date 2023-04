Fred Kaplan: “Putin più forte di un colpo di Stato”/ “La guerra potrebbe durare anni”

Il giornalista e politologo statunitense Fred Kaplan, esperto di guerra nucleare, sulle pagine del Welt Die parla di un ipotetico attacco nucleare di Vladimir Putin all’Ucraina. Si parte da un’analisi delle forze russe, raggruppate durante l’inverno: “All’inizio non erano particolarmente sostanziali. Stiamo parlando di molti uomini, ma la maggior parte senza addestramento al combattimento e molti servono principalmente come bersagli per gli ucraini per esaurire le loro munizioni. Lanciare un’offensiva è in realtà una cosa molto complicata. Non puoi semplicemente lanciare masse di truppe in battaglia. Vengono semplicemente falciati – ed è quello che sta succedendo proprio ora. E stanno commettendo gli stessi errori che hanno commesso prima di Kiev, schierando colonne di veicoli corazzati, ma senza fanteria a terra a proteggerli e senza supporto aereo. E vengono poi distrutti in agguati. Quindi l’offensiva russa è spesso del tutto inefficace”.

La leadership politica a Mosca chiede più di quanto le truppe russe possano offrire. Secondo Kaplan, “Se l’immagine che stava ottenendo era del tutto accurata, avrebbe dovuto rendersi conto della situazione mesi fa e prendere una delle tante piccole vie d’uscita che gli venivano offerte. Ad esempio, quando ha capito che non avrebbe preso Kiev entro una settimana. Si potrebbe pensare che Putin ridurrà le sue ambizioni lì. Ma non è successo. Invece, ha solo rafforzato la sua affermazione che l’Ucraina non esiste come nazione ed è un presunto regime nazista. E ora è anche ufficialmente un criminale di guerra”.

L’eliminazione di Putin non sarebbe, per Fred Kaplan, sufficiente a mettere un punto al conflitto. “Putin ha stabilito un governo individuale che non esisteva in Russia dai tempi dello zar. Anche Stalin aveva un Politburo e Krusciov fu deposto da un Politburo. Oggi, tuttavia, non esiste un organismo collettivo in grado di porre fine al governo di Putin. Chi lo ha criticato improvvisamente cade da una finestra o da una rampa di scale, o vede la sua proprietà comprata per pochi soldi. Putin è riuscito a reprimere ogni crescente critica. All’inizio, quando sono iniziati i primi segni di insoddisfazione nell’esercito, ho pensato che potesse esserci un colpo di stato, ma è riuscito a rimanere al potere”.

Secondo il giornalista e politologo statunitense, “Non riesco a immaginare che finisca con la Russia che lancia una nuova offensiva e prende Kiev. Le persone in prima linea mi dicono che la Russia semplicemente non ha le capacità, il che è notevole.

Tuttavia, questo potrebbe durare anche diversi anni e svilupparsi per fasi. Potrebbero esserci periodi più lunghi in cui non accade nulla ed entrambe le parti si riorganizzano. Molto dipende dall’influenza che la Cina ha sulla Russia e da ciò che la Cina vuole ottenere. Posso immaginare un accordo con gli Stati Uniti e la Cina come poteri garanti. Tuttavia, potrebbero passare anni prima che accada qualcosa del genere”.











