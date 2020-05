FRED WILLARD E’ MORTO/ Addio al John Forrester di Beautiful

Pubblicità

Addio a Fred Willard. L’attore conosciuto per aver interpretato John Forrester nella saga di Beautiful è morto a 86 anni, dopo 6 anni passati nel cast del più longevo serial della televisione. Fred Willard era entrato a far parte del cast di Beautiful dal 2014, era entrato a far parte del cast di Beautiful nel ruolo di John Forrester, fratello di Eric e padre di Ivy. A comunicare ufficialmente la notizia della morte dell’attore è stata la figlia Hope con un post su Twitter: “Mio padre è morto la scorsa notte a 86 anni. Ha continuato a muoversi, lavorare e renderci felici fino alla fine. Lo abbiamo amato tanto. Ci mancherà per sempre”. L’attore è apparso in una grande quantità di show televisivi che hanno avuto un grande successo soprattutto negli Stati Uniti, da Tutti Amano Raymond a Modern Family. L’ultimo lavoro di Fred Willard è stata la partecipazione a Space Force, la nuova serie con Steve Carell protagonista che debutterà a fine maggio su Netflix e che sarà conseguentemente l’ultima apparizione come attore di Willard.

MORTO FRED WILLARD, NON SI CONOSCONO CAUSE

Non sono state comunicate le cause della morte di Fred Willard, il John Forrester di Beautiful; l’attore aveva perso la moglie quarantenne, Mary, nel 2018. Si sono moltiplicati i ricordi da parte di personalità del mondo dello spettacolo, a rivolgere un pensiero all’attore appena scomparso è stata anche l’attrice Jamie Lee Curtis: “Quanto siamo stati tutti quanti fortunati a godere dei doni di Fred Willard. Ora è con la compianta Mary. Grazie per le grasse risate, Mr. Willard“. Willard infatti oltre che in Beautiful era apparso in diverse commedie americane, diventando un volto molto amato negli Usa. In Modern Family aveva interpretato il ruolo di Frank, padre del protagonista Phil Dunphy. Nel corso della sua carriera Willard era comparso anche sul grande schermo in pellicole come This Is Spinal Tap di Rob Reiner e Anchorman – La leggenda di Ron Burgundy



