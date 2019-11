Freddie Mercury, 28 anni fa la morte/ La leggenda dei Queen celebrata sui social

Il 24 novembre del 1991 resterà una data purtroppo indimenticabile per i tanti fan dei Queen: quel giorno, a Londra, morì Freddie Mercury, icona della musica britannica e mondiale. Cantautore, compositore e musicista, Farrokh Bulsara (il suo vero nome) resterà uno degli artisti più amati di sempre, in grado di “riunire” generazioni diverse in nome della sua musica. Da Da Bohemian Rhapsody a Crazy Little Thing Called Love, passando per Don’t Stop Me Now e It’s a Hard Life, fino a Killer Queen e We Are the Champions: tantissimi i brani di successo che ancora oggi continuano a essere trasmesse in ogni radio. Inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2001, Freddie Mercury si spense all’età di 45 anni a causa di una broncopolmonite aggravata dall’AIDS e la sua morte rappresentò un passo significativo nella storia dell’AIDS: milioni di fan vennero così informati della minaccia dell’Hiv.

FREDDIE MERCURY, 28 ANNI FA LA MORTE

La morte di Freddie Mercury lasciò un vuoto nel mondo della musica e gli altri componenti dei Queen decisero di organizzare un grande evento per rendergli il giusto omaggio. Il 20 aprile 1992 si tenne al Wembley Stadium di Londra il Mercury Tribute Concert, appuntamento con tantissime star della canzone: basti pensare a Elton John, Metallica, Guns N’ Roses, David Bowie, Roger Daltrey, Robert Plant, George Michael e Zucchero. Oggi, 28 anni dopo la sua morte, il cantante è ancora nel cuore di milioni di appassionati di musica e sui social network piovono omaggi e tributi per una delle icone del Novecento mondiale, ecco una carrellata di post: «”Non diventerò una rock star. Diventerò una leggenda” E lo sei diventato», «Chissà quante emozioni avrebbe continuato a regalare con il suo genio artistico musicale», «Una leggenda è destinata a rimanere per sempre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA