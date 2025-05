Freddie Mercury aveva una figlia segreta? La rivelazione choc nella nuova biografia scritta da Lesley-Ann Jones

La bomba arriva direttamente dalla nuova biografia di Freddie Mercury, leader e frontman dei Queen, morto di AIDS nel 1991. L’iconico artista, secondo quanto emerge in Love, potrebbe avere una figlia segreta. Nel libro si fa riferimento ad una bambina nata quasi cinquant’anni fa, dopo una storia d’amore con la moglie di uno dei suoi più cari amici. Della misteriosa donna non vi sono molti indizi, se non l’iniziale del suo nome, la lettera B. Oggi vivrebbe in Europa e sarebbe stata lei a chiedere all’autrice del libro di restare anonima.

Dunque, l’ipotesi clamorosa prende sempre più concretezza, a maggior ragione dopo la richiesta precisa della misteriosa donna che evidentemente non cerca notorietà. La rivelazione, ad ogni modo, fa scalpore. Sarebbe stata lei a contattare, alcuni anni fa, la scrittrice britannica per raccontarle quanto accaduto anni fa.

Freddie Mercury, chi è la figlia segreta? La scrittrice del nuovo libro: “Non è fantasia…”

Del celebre e indimenticabile cantante spende parole al miele. I due hanno vissuto un rapporto molto sereno e autentico. “Mi adorava ed era devoto a me. Mi ha amato come un bene prezioso”, le parole rilasciate al Daily Mail dalla misteriosa B. “Il nostro rapporto è sempre stato affettuoso fin da quando sono nata”, conferma ancora la quarantottenne. “Non sono mai stata costretta a rivelarmi, la scelta è stata mia e solo mia”, ha assicurato con fermezza.

Non pochi i dubbi iniziali della scrittrice su questa teoria, ma poi Lesley-Ann Jones ha capito di potersi fidare della sua interlocutrice. “Sono assolutamente certa che non sia una storia di fantasia”, spiega. D’altronde la presunta figlia segreta di Freddie Mercury non avrebbe preteso nulla in cambio. Solo poter raccontare la sua storia.