Freddie Mercury avrebbe una figlia segreta, almeno secondo l'ultima biografia scritta sul conto dell'artista, frontman dei Queen

Un’inedita rivelazione su Freddie Mercury potrebbe cambiare per sempre la storia del compianto frontman dei Queen, scomparso nel 1991. L’informazione è contenuta nella sua ultima biografia, “Love, Freddie”, nella quale si parla di una figlia segreta del musicista, scomparso ormai più di trent’anni fa, nel 1991. La ragazza, oggi una donna, sarebbe nata da una relazione extraconiugale che l’artista avrebbe avuto con la moglie di un suo caro amico. Si tratterebbe di una storia risalente al 1976: dunque ora la figlia segreta di Freddie avrebbe quasi 50 anni. La rivelazione ha lasciato i più senza parole, e in tanti si dicono molto scettici a riguardo. E anzi, qualcuno di molto vicino al frontman dei Queen, ha già detto la sua.

Si tratta di Anita Dobson, la moglie di Brian May, il chitarrista dei Queen, che non crederebbe affatto a questa ricostruzione. A quanto pare, infatti, Brian, amico fraterno di Freddie, non sapeva nulla di questa storia e dunque non crederebbe affatto a questa ricostruzione. Al Daily Mirron, Anita Dobson ha raccontato di aver sentito per la prima volta questa storia al telegiornale: “Ho detto: ‘Cosa?’. E poi ho pensato: ‘Non può essre’. Ho quindi chiesto a Brian: ‘Tu ne sapevi qualcosa?’. E lui ha risposto: ‘Ma tu ci credi davvero?'”. Dunque, Brian May non sarebbe convinto di questa versione dei fatti.

Freddie Mercury ha una figlia segreta? La versione della biografia

Anita Dobson, moglie di Brian May, ancora ha spiegato di non credere alla storia di una figlia segreta di Freddie Mercury perché il frontman dei Queen era una figura talmente tanto iconica che una cosa del genere difficilmente sarebbe rimasta nascosta. Secondo Lesley-Ann Jones, biografa e autrice del libro su Freddie Mercury, sarebbe invece così. Avrebbe addirittura la prova del Dna. La donna, infatti, avrebbe sempre saputo quale fosse l’identità del padre e avrebbe avuto con lui un rapporto stretto e affettuoso nonostante fosse una figlia illegittima e la notizia fosse segreta. Seguiranno, senza dubbio, nuovi sviluppi in merito.