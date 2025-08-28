Freddie Mercury, la figlia va all'attacco contro Bohemian Rapsody: "Non rappresenta il vero"

La presunta figlia di Freddie Mercury spara a zero contro il biopic Bohemian Rapsody, il biopic campione di incassi che però sembra aver convinto solo a metà qualche familiare del compianto e leggendario artista dei Queen. La figlia segreta di Mercury ha tuonato contro quanto visto nella pellicola che in qualche modo descritto la vita dell’artista, raccontando i momenti bui e anche il grande successo riscosso: “Freddie sarebbe rimasto sconvolto dal film. Gli avrebbe fatto drizzare i capelli. Questo film presenta una versione di lui davvero lontana dalla verità” ha tuonato la presunta figlia della star.

Freddie Mercury è finito sotto la lente d’ingrandimento riguardo alla questione della presunta figlia, con la sua amica del cuore Mary Austin che si è detta scettica sulla possibilità di aver messo al mondo una figlia con il cantante e leader dei Queen: “Per 34 anni, la verità sulla vita di Freddie è stata distorta, manipolata e riscritta, ma lei non ha mai detto nulla – eccezion fatta per il suo commento sul film ‘Bohemian rhapsody’, che ha definito ‘licenza artistica” lo sfogo della donna.

Freddie Mercury, la verità della presunta figlia: “Non volevo condividerlo”

Nei giorni scorsi la presunta figlia del compianto artista apprezzato in tutto il mondo aveva parlato anche di suo padre. Secondo quanto riportato da Daily Mail, la donna tornando a parlare di Freddie Mercury avrebbe rivelato i motivi del suo silenzio prolungato per anni:

“Non volevo condividere mio padre con il mondo intero. Dopo la sua morte, ho dovuto imparare a convivere con gli attacchi contro di lui, le false rappresentazioni e la sensazione che mio padre appartenesse a tutti” ha tuonato svelando anche delle scomode verità a distanza di tanto tempo.

