Freddie Mercury/ Oggi, 5 settembre, il 74esimo compleanno della star dei Queen

Oggi, 5 settembre, viene ricordato in tutto il mondo uno dei cantanti e artisti più grandi di sempre, per molti il più grande: stiamo parlando di preciso di Freddie Mercury, la voce immortale dei Queen. Nasceva infatti oggi, 74 anni fa, a Zanzibar, Farrokh Bulsara, quello che avrebbe poi cambiato nome appunto in Freddie Mercury e che sarebbe morto il 24 novembre del 1991 a Londra a causa di alcune complicazioni dovuti all’Aids. Fu Freddie, assieme al chitarrista Brian May e al batterista Roger Meddows-Taylor, a fondare nel 1970 i Queen, che vennero poi raggiunti un anno più tardi dal bassista John Deacon. Mercury non era solo la voce del gruppo, ma era anche un musicista, un compositore e un cantautore, e per i Queen scrisse moltissime canzoni fra cui brani iconici come Bohemian Rhapsody (da cui prese il nome l’omonimo film uscito due anni fa, vincitore del premio Oscar), Crazy Little Thing Called Love, Don’t Stop Me Now, It’s a Hard Life, Killer Queen, Love of My Life, Bicycle Race, Play the Game, Somebody to Love e We Are the Champions.

FREDDIE MERCURY, GLI ALBUM DA SOLISTA E IL MISTERO DELLE SUE CENERI

Oltre agli impegni con i Queen, Mercury, cosa che non tutti sanno, pubblicò anche due album da solista, leggasi Mr. Bad Guy del 1985, e Barcellona del 1988 assieme al soprano spagnolo Montserrat Caballé. Morì troppo presto, seguendo di fatto il destino di molte star, visto che lasciò il nostro mondo all’età di 45 anni, aggravatosi a causa di una broncopolmonite. In suo onore, il 20 aprile del 1992, venne organizzato a Londra, allo stadio di Wembley, quello che ancora oggi viene ricordato come uno dei più grandi concerti di tutti i tempi, il Freddie Mercury Tribute Concert, a cui parteciparono star di caratura internazionale, e parte dei proventi vennero destinati alla fondazione della The Mercury Phoenix Trust, organizzazione per la lotta all’Aids. Molti gli aneddoti, le curiosità e le leggende attorno a Freddie fra cui una delle più curiose, quella riguardante il luogo della sua sepoltura. Ancora in vita il cantante di Zanzibar affidò alla sua amica del cuore Mary Austin, il suo destino dopo la morte. Si sa che Mary cremò il cantante come da indicazioni, tenendo poi in casa le sue ceneri: un giorno, sicura di non essere osservata, nascose i rest del cantante proprio dove lui le aveva chiesto. Nessuno sa ancora oggi dove sono.



