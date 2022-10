Freddie Mercury, video del brano inedito ‘Face it Alone’/ Queen: “Era stato scartato”

I Queen hanno pubblicato il video di un inedito con la voce di Freddie Mercury. La canzone in questione si chiama Face it Alone e giunge dopo una breve attesa da parte dei fan di una delle band più gloriose di tutti i tempi. Era infatti la scorsa estate quando il gruppo britannico annunciava di aver scoperto un brano inedito con Freddie Mercury, risalente a diversi anni prima, precisamente al 1988, realizzato in occasione di una registrazione per l’album “The Miracle”.

“La nostra intenzione era di creare, al di là dell’interpretazione del testo, un video che celebrasse il periodo in cui fu registrata la canzone, il più prolifico e unito della storia del gruppo”, ha fatto sapere la stessa band, annunciando appunto la pubblicazione del video inedito. A dirigere la clip, che trovate qui sotto, è stato Simon Lupton, che attraverso il filmato ha voluto raccontare temi come la solitudine, il coraggio ma anche il potere dell’amicizia: “Il significato della canzone – le parole dello stesso Lupton – ha a che fare con il fatto che quando qualcosa di catastrofico si verifica nella tua vita, istintivamente ci si circonda delle persone più care e più importanti”.

FREDDIE MERCURY, VIDEO FACE IT ALONE: IL 18 NOVEMBRE UNA NUOVA RACCOLTA

Il brano è stato pubblicato negli scorsi giorni ma proprio in queste ore è stata diffusa la clip con anche il testo, quello che in gergo tecnico si definisce “lyric video”. Roger Taylor ha definito questa ballad “un piccolo gioiello”, e la canzone rientra in una delle tracce scartate che erano state incise per l’album del 1989, due anni prima della dolorosa scomparsa di Freddie.

E i fan dei Queen sono decisamente in fibrillazione in questi giorni visto che il 18 novembre la storica rock band pubblicherà il box set “The Miracle Collector’s Edition”, con le sessioni di registrazione proprio dell’album “The Miracle”, oltre a 5 inediti, leggasi “Dog With A Bone”, “I Guess We’re Falling Out”, “You Know You Belong To Me”, “When Love Breaks Up”, “Water” e infine “Face It Alone”. Di seguito il video del nuovo brano inedito con Freddie Mercury.

