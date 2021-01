Freddie Tomlinson, figlio di Louis, ex One Direction/ Compie 5 anni, Twitter in tilt!

Freddie Tomlinson compie 5 anni quest’oggi, giovedì 21 gennaio 2021. Sembra impossibile, ma è già trascorso un lustro dalla nascita del primogenito di Louis Tomlinson, ex componente degli One Direction, e di Briana Jungwirth, giunto in maniera del tutto inattesa e affatto programmata. Recentemente l’artista ha rilasciato un’intervista al “Sun”, nel corso della quale ha ammesso che la paternità gli ha in qualche modo cambiato la vita, consentendogli di maturare molto in fretta e inducendolo a smetterla di comportarsi come un ragazzino. “L’arrivo di nostro figlio è stato inaspettato – ha dichiarato –. Mi sono ritrovato faccia a faccia con una realtà importante e intensa. È stato il periodo di maggiore crescita della mia vita, tanto che ancora oggi sono un po’ confuso, è difficile. Ci sono giorni in cui sono il padre e il fratello responsabile che si prende cura di suo figlio, altri invece mi comporto ancora da idiota, come ero un tempo. Sono costantemente alla ricerca del giusto compromesso”.

FREDDIE TOMLINSON COMPIE 5 ANNI: PIOGGIA DI AUGURI SU TWITTER

Proprio quando si celebra la giornata mondiale dell’abbraccio (21 gennaio), il piccolo Freddie Tomlinson ha scelto cinque anni fa di venire alla luce e il suo compleanno è stato celebrato con una valanga di auguri su Twitter, piovuti da ogni angolo del pianeta, Italia compresa, visto e considerato che sono ancora tantissime le fan degli One Direction presenti anche nel nostro Paese. C’è, ad esempio, chi sceglie la strada della dolcezza per festeggiare il genetliaco dell’erede di Louis Tomlinson (“Auguri piccolo Freddie, sei la creatura più dolce del pianeta”) e chi, invece, si stupisce di come il tempo scorra così rapidamente e inesorabilmente (“In che senso Freddie ha già cinque anni? Adesso piango”). Non manca neppure chi, a ragione, tra l’altro, sottolinea la strepitosa somiglianza di Freddie con il papà (“E niente… Buon compleanno, mini Tomlinson… Identico a suo padre”). Infine, la summa di tutti i messaggi: “Tanti auguri a questo bellissimo bimbo di nome Freddie che oggi compie 5 anni (anche se ancora mi chiedo come sia possibile che il nostro Lou sia padre). Auguri piccolino”.



