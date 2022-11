Fredella: “Al Bano Carrisi ha tradito la Lecciso? Fake news”/ Gianmarco Onestini conferma: “Tutto inventato”

Al Bano Carrisi ha avuto un’amante spagnola? Le rivelazioni a Pomeriggio 5 di Gianmarco Onestini e Francesco Fredella

Continua a scatenare discussioni la presunta relazione che Al Bano Carrisi avrebbe avuto con una donna spagnola, l’avvocatessa spagnola Patrizia Donoso, per circa tre anni. Un argomento scottante che è recentemente stato trattato anche da Telecinco, canale spagnolo che ha avuto il cantante ospite. Alla trasmissione in questione ha partecipato anche Gianmarco Onestini, oggi ospite di Barbara D’Urso per chiarire la vicenda insieme al giornalista Francesco Fredella.

Albano Carrisi ha avuto un'amante?/ "Per tre anni abbiamo avuto una relazione…"

Gianmarco Onestini ripercorre l’accaduto: la donna ha rivelato di aver avuto una relazione con Al Bano da lui smentita. Avrebbe dunque dichiarato di avere su una chiavetta Usb prove compromettenti che non sono però mai state mostrate. “In realtà loro si sono incontrati casualmente in aeroporto e la signora gli ha chiesto una foto”, spiega Onestini, che conclude: “Queste prove non esistevano. È stato tutto inventato da parte della signora Patrizia“.

Al Bano accusato da una donna in tv: "Abbiamo avuto una storia"/ Il cantante nega

Al Bano Carrisi ha tradito Loredana Lecciso? Fredella smentisce

Francesco Fredella ha sottoscritto le parole di Onestini, chiarendo che quella di Al Bano che avrebbe tradito Loredana Lecciso è una notizia del tutto falsa. “Come si fa a credere a una persona che si presenta in televisione dicendo di avere una pen drive con delle foto compromettenti? – ha esordito lo speaker di Rtl 102.5, aggiungendo – Sembra quasi al limite del ricatto, quindi da giornalista non ci credo. Poi stiamo parlando del nulla! Chiunque può inventare di avere una storia con un personaggio famoso, è tutto inventato!” Così ha concluso: “E terza cosa, la più importante, la Lecciso è una donna molto intelligente, quindi si sarà fatta una risata e avrà letto l’ennesima fake news perché questo è!”

